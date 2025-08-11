Головна Країна Кримінал
Житомирщина: бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Житомирщина: бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією
фото: glavcom.ua

За даними слідства, посадовець протягом семи місяців вносив до фінансових документів неправдиві дані

Працівники ДБР за підтримки СБУ повідомили про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Житомирської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, посадовець протягом семи місяців вносив до фінансових документів неправдиві дані, за якими одному з бійців нібито нараховувались додаткові виплати. Насправді ці кошти перераховувалися на особистий банківський рахунок бухгалтера. Так він привласнив понад 800 тис. грн, які належали державі.

Слідчі працюють над поверненням коштів до бюджету. Посадовцю інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику. Через їхні дії державі було завдано збитків на майже 900 тисяч гривень.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час одержання хабар.

Житомирщина: бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду
Житомирщина: бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду
