Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України
Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України
фото: KCNA

Раніше повідомлялось, що у боях проти України загинули близько 600 військовослужбовців з Північної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на церемонії нагородження солдатів закордонної операції армії відзначив «героїчних» північнокорейських військ, які воювали за Росію у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кім Чен Ин заявив, що війська його країни довели силу героїчної армії КНДР, а «звільнення Курська» довело «бойовий дух героїв».

Кім поклав квітку до меморіальної стіни для солдатів, які загинули за кордоном, а також відбувся концерт для солдатів, які повернулися з Росії, а також банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.

Також повідомляється, що лідер Північної Кореї зустрівся з «офіцерами закордонної операції» та віддав шану північнокорейським солдатам, загиблим в Україні.

За даними Reuters від квітня 2025, у боях проти України загинули близько 600 військовослужбовців з Північної Кореї, які воювали на боці російської армії.

Нагадаємо, наразі українське військове командування не має даних про те, чи перекине Російська Федерація солдатів з Північної Кореї на інші напрямки на фронті для участі у бойових діях.

Також відомо, Північна Корея продовжує надавати Росії військову підтримку, зокрема, близько 11 тисяч військових із КНДР наразі перебувають у Росії.

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея армія

