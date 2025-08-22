Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України

Раніше повідомлялось, що у боях проти України загинули близько 600 військовослужбовців з Північної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на церемонії нагородження солдатів закордонної операції армії відзначив «героїчних» північнокорейських військ, які воювали за Росію у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кім Чен Ин заявив, що війська його країни довели силу героїчної армії КНДР, а «звільнення Курська» довело «бойовий дух героїв».

Кім поклав квітку до меморіальної стіни для солдатів, які загинули за кордоном, а також відбувся концерт для солдатів, які повернулися з Росії, а також банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.

Також повідомляється, що лідер Північної Кореї зустрівся з «офіцерами закордонної операції» та віддав шану північнокорейським солдатам, загиблим в Україні.

За даними Reuters від квітня 2025, у боях проти України загинули близько 600 військовослужбовців з Північної Кореї, які воювали на боці російської армії.

Нагадаємо, наразі українське військове командування не має даних про те, чи перекине Російська Федерація солдатів з Північної Кореї на інші напрямки на фронті для участі у бойових діях.

Також відомо, Північна Корея продовжує надавати Росії військову підтримку, зокрема, близько 11 тисяч військових із КНДР наразі перебувають у Росії.

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.