Кім Чен Ин заборонив «великі груди»: подробиці

Режим Північної Кореї оголосив нову заборону на операції збільшення грудей, які називає «антисоціалістичними» та «символом гнилого капіталізму». За повідомленнями іноземних ЗМІ, імпланти та хірургічні інструменти вже вилучаються, а лікарів, що проводять такі операції, і клієнток погрожують серйозними покараннями, включно з трудовими таборами. Про це пише New York Post, передає «Главком».

За даними New York Post, наказ про надзвичайну кампанію видав Мін’юст Пхеньяна, який заявив, що естетичні втручання висловлюють проникнення капіталістичної моди у соціалістичне суспільство.

У публічному судовому засіданні в місті Сарівон, за версією джерел, двох жінок і одного лікаря примусили вийти на публічний трибунал, де продемонстрували вилучені імпланти, силікон, гроші та інші докази «незаконної діяльності».

За інформацією Daily Beast, спеціальні мобільні групи вже працюють у Пхеньяні та районах міста, здійснюючи «скринінги» жінок із підозрою на проведену операцію.

Джерела підкреслюють, що ця кампанія – частина ширшої боротьби режиму проти «західної», «буржуазної» культури, яка нібито заражає молодь Північної Кореї.

До слова, у Північній Кореї вийшов телесеріал про чиновника, якого разом із сім'єю відправляють із міста до села, щоб покращити виробництво продуктів.

Серіал називається «Нова весна на рівнинах Пехека» і складається з 22 серій. За сюжетом, дружина головного героя страждає від поганої інфраструктури та слабкої школи для сина. Але найнезвичайніше, як зазначають спостерігачі, – герої вперше висловлюють «справжні почуття» не лише до батьківщини та партії, а й один до одного.