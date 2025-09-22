Кім Чен Ин заявив про створення «потужної секретної зброї»

За словами північнокорейського диктатора, було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kcna.

Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.

«Крім цього, ми отримали нову потужну секретну зброю. Було досягнуто чималих успіхів у сфері оборонної науки та досліджень, які зроблять великий внесок у різке збільшення бойового потенціалу нашої армії», – каже він.

Кім Чен Ин також повторив заяву про готовність до діалогу зі США, якщо у Вашингтоні відмовляться від вимог денуклеаризації КНДР наголосивши, що нині його країна почувається у найбільшій безпеці завдяки розвитку ядерних сил. Окремо диктатор вказав на міжкорейські зв’язки та підкреслив, що КНДР не збирається вести діалог із Республікою Корея.

«Користуючись нагодою, хотів би ще раз прояснити нашу позицію щодо відносин із Республікою Корея. Нам нема про що говорити з Республікою Корея, у нас немає з ними спільних справ», – заявив очільник Північної Кореї.

За словами диктатор, Північна Корея і Південна Корея на світовій арені в останні десятиліття фактично виступали як дві окремі держави, зокрема обидві вступили до ООН у 1991 році. «Наше рішення визнати в Республіці Корея іншу, найбільш ворожу державу, не було раптовим, воно не було прийняте вчора чи сьогодні. У цьому нічого нового, це лише визнання фактів», – пояснив він.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто контролював випробування безпілотних літальних апаратів і наказав підвищити їхні бойові та розвідувальні можливості за допомогою технологій штучного інтелекту.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.