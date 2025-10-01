Головна Світ Соціум
Греція планує військову реформу: призов жінок і 150 тис. резервістів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Греція планує військову реформу: призов жінок і 150 тис. резервістів
Міністр оборони Греції Нікос Дендіасуряду презентував план реформи особового складу збройних сил
фото: greekcitytimes.com

Міністр оборони представив план реформування особового складу збройних сил Греції

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас представив у вівторок, 30 вересня 2025 року, масштабний план реформ, що стосується особового складу збройних сил. Законопроєкт передбачає суттєві зміни, які охоплюють звання, оплату праці, освіту, призов, резерв, а також добровільну службу для жінок. Про це пише «Главком» із посиланням на greekcitytimes.com.

Ключові зміни та стимули

  • Добровільна служба для жінок: Уперше жінки віком від 20 до 26 років зможуть добровільно вступити на службу терміном на 12 місяців. Стимули включають визнання служби як професійного досвіду роботи та пріоритет при працевлаштуванні у державному секторі.
  • Підвищення оплати праці: Запроваджується переглянута шкала окладів та вищі надбавки. Середнє підвищення зарплатні військовослужбовців становитиме від 13% до 24%.
  • Нова ієрархія та просування: Планом встановлюється нова піраміда звань та система просування по службі.

Термін обов'язкової військової служби залишається 12 місяців або 9 місяців для тих, хто служить у прикордонних районах (Еврос, острови Егейського моря) та у спеціальних підрозділах.

Щомісячна компенсація для призовників, які несуть службу на передових постах, зросте з €8.80 до €100. Навчальний процес буде осучаснено. Він включатиме бойові симулятори, операції з дронами та спеціалізовані навички. Закон передбачає модернізацію резервних сил із формуванням активного резерву чисельністю 150 тис. осіб. До того ж термін служби в резерві буде продовжено до 60 років.

Раніше стало відомо, що Греція не братиме участі в наданні військових гарантій безпеки Україні, але продовжить допомагати Києву дипломатично, гуманітарно та фінансово

армія Греція жінка

