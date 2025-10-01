Греція планує військову реформу: призов жінок і 150 тис. резервістів

Міністр оборони представив план реформування особового складу збройних сил Греції

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас представив у вівторок, 30 вересня 2025 року, масштабний план реформ, що стосується особового складу збройних сил. Законопроєкт передбачає суттєві зміни, які охоплюють звання, оплату праці, освіту, призов, резерв, а також добровільну службу для жінок. Про це пише «Главком» із посиланням на greekcitytimes.com.

Ключові зміни та стимули

Уперше жінки віком від 20 до 26 років зможуть добровільно вступити на службу терміном на 12 місяців. Стимули включають визнання служби як професійного досвіду роботи та пріоритет при працевлаштуванні у державному секторі. Підвищення оплати праці: Запроваджується переглянута шкала окладів та вищі надбавки. Середнє підвищення зарплатні військовослужбовців становитиме від 13% до 24%.

Запроваджується переглянута шкала окладів та вищі надбавки. Середнє підвищення зарплатні військовослужбовців становитиме від 13% до 24%. Нова ієрархія та просування: Планом встановлюється нова піраміда звань та система просування по службі.

Термін обов'язкової військової служби залишається 12 місяців або 9 місяців для тих, хто служить у прикордонних районах (Еврос, острови Егейського моря) та у спеціальних підрозділах.

Щомісячна компенсація для призовників, які несуть службу на передових постах, зросте з €8.80 до €100. Навчальний процес буде осучаснено. Він включатиме бойові симулятори, операції з дронами та спеціалізовані навички. Закон передбачає модернізацію резервних сил із формуванням активного резерву чисельністю 150 тис. осіб. До того ж термін служби в резерві буде продовжено до 60 років.

Раніше стало відомо, що Греція не братиме участі в наданні військових гарантій безпеки Україні, але продовжить допомагати Києву дипломатично, гуманітарно та фінансово.