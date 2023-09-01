РФ двічі за ніч атакувала Дніпропетровщину, артобстріл Оріхова: Ситуація в регіонах

Вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (37 вибухів). Ворог обстрілював прикордоння із гранатометів, мінометів. Обстріл – по території Корюківського, Новгород-Сіверського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Хотінська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

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Вчора протягом дня рашисти здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 167 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Кіровоградська: під час ранкової тривоги сьогодні зранку в небі над Кіровоградщиною збили крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає.

Дніпропетровщина

Вночі агресор обстріляв Великомихайлівську громаду, що на Синельниківщині. Пошкоджена лінія електропередач.

По цій громаді знову цілив вранці. Спрямував свою артилерію і на Нікопольський район. Поцілив по Марганецькій ТГ. Наслідки атак уточнюються. Попередньо – минулося без загиблих та поранених.

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Вчора вдень ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Снаряди пошкодили 4 приватні будинки, господарську споруду, 2 лінії електропередач та газогін. Люди вціліли.

Запорізька область

За минулу добу від терору рашистів постраждав 21 населений пункт. 83 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Залізничного, Роботиного, Білогір'я, Червоного, П'ятихаток, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл Запорізької області.

Також ворог здійснив чотири БПЛА-атаки по Оленівці, Білогір'ю, Новодарівці та Кам'янському, а також вісім РСЗВ-обстрілів по Гуляйполю, Темирівці, Новодарівці й Кам'янському.

Внаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю травмовано 52-річну жінку та 67-річного чоловіка, крім цього поранення отримав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові; всіх доставлено в лікувальну установу. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Харківщина

Минулої доби на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району.

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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Борова, Куп’янськ, Кислівка.

По с. Чернещина Борівської громади Ізюмського району відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми. Минулося без постраждалих.

Внаслідок ударів по центральній частині м. Куп’янськ – території автовокзалу, центрального ринку – пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній.

У с. Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу КАБ-ами було пошкоджено житловий будинок, постраждав 49-річний чоловік (контузія). У с. Западне Дворівчанської громади через обстріли окупантів горів житловий будинок Постраждалих немає.

Луганщина

Учора від ворожих атак постраждали Новоєгорівка та Білогорівка. Також Невське та Твердохлібове потрапили під артилерійський вогонь росіян. За добу противник здійснив 158 обстрілів (553 снаряд).

Донеччина

Минулої доби рашисти обстріляли 15 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Зарічне, смт Райське, смт Щербинівка, с.Мемрик, с.Мирне, с.Неліпівка, с.Новокалинове, с.Новоукраїнка, с.Урожайне, с.Успенівка, с.Шахтарське, с.Шевченко.

Пошкоджено 7 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирних), адмінбудівля сільськогосподарського підприємства, приміщення олійного цеху, 20 гаражів, християнський духовний центр, ЛЕП. За добу по області – одна людина загинула, одну – поранено.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 61 обстріл (290 снарядів), з них по м. Херсон – 4 обстріли (14 снарядів). Рашисти поцілили у райони 21 населеного пункту області.

У полі, що поблизу Нової Камʼянки Бериславського району, на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію міни 62-річний чоловік дістав поранення, постраждалого шпиталізували. Внаслідок обстрілу с. Веселе Каховського району травми несумісні з життям отримав 69-річний чоловік. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, одна – дістала поранення.

Нагадаємо, триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.