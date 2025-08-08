Російський виробник вибухівки купив обладнання Siemens: деталі від Reuters

За даними аналітиків, автоматизовані верстати критично важливі для збільшення виробництва боєприпасів в умовах нестачі робочої сили

Придбання обладнання показує, як російські військові компанії змогли легко обійти західні санкції, щоб збільшити своє виробництво

Російський державний виробник вибухових речовин обійшов західні санкції, придбавши обладнання німецької компанії Siemens через посередника, який імпортує технології з Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Придбання обладнання Siemens, необхідного для автоматизації машин на Бийському олеумному заводі (БОЗ) на півдні Сибіру, було здійснено через російського посередника, який закуповує промислові технології у китайських оптовиків і перепродавців, згідно з митними даними та державними закупівлями.

Придбання обладнання показує, як російські військові компанії змогли легко обійти західні санкції, щоб збільшити своє виробництво. Материнська компанія БОЗ, федеральне державне підприємство «Завод ім. Я. М. Свердлова», вже підпадає під санкції США та ЄС за сприяння військовим діям Росії.

Згідно з даними про закупівлі, у жовтні 2022 року компанія БОЗ підписала угоду про придбання обладнання Siemens у російського посередника Techpribor. Незадовго до закінчення 140-денного терміну поставки обладнання Techpribor отримала вантаж від китайського постачальника промислового обладнання Huizhou Funn Tek, що базується в провінції Гуандун, як свідчать митні дані.

Зіставивши коди продукції Siemens з митними кодами та переглянувши описи в документах, Reuters встановило, що два пристрої регулювання потужності Siemens, поставлені компанією Huizhou Funn Tek, були ідентичні моделям, замовленим БОЗ.

Reuters не знайшло доказів того, що Siemens знало про продаж свого обладнання російському виробнику вибухівки. Представник німецької інженерної транснаціональної компанії заявив, що фірма суворо дотримується міжнародних санкцій і вимагає того ж від своїх клієнтів, але додав, що деякі товари можуть потрапити до Росії без її відома.

До слова, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.