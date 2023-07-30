Ракетний удар по Сумах та атака безпілотників на Москву: головне за ніч

Ранок у москвичів почався з вибуху в одному з бізнес-центрів

Пізно ввечері росіяни вдарили ракетою по закладу освіти у Сумах, унаслідок чого є загибла і п'ятеро поранених, один корпус будівлі зруйновано. Водночас у російській столиці вночі пролунав вибух у бізнес-центрі «Москва-сіті». Росіяни заявили про атаку українських безпілотників. Тим часом, Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі РФ. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 30 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ракетний удар по Сумах

Учора ввечері у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти. Один із його корпусів зруйновано.

Унаслідок влучання ворожої ракети щонайменше одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені.

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Атака дронів на Москву

У ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри.

Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.

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Нові абсурдні заяви Путіна

Російський диктатор Володимир Путін дав пресконференцію після саміту Росія – Африка. Він пожалівся, що один із пунктів «мирної ініціативи» африканських країн про припинення вогню неможливо реалізувати через наступ Збройних сил України.

Також Путін укотре цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів.

Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Смірнову, якій не потисла руку Харлан

Після скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан Україна вимагає від Міжнародної федерації фехтування (FIE) позбавити російську спортсменку Анну Смірнову нейтрального статусу. Про це йдеться в заяві Національної федерації фехтування України.

«Активність Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою», – йдеться в заяві.

Саудівська Аравія проведе переговори щодо України без участі Росії

Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії. Про це пише The Wall Street Journal.

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Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

Дипломати, які беруть участь в обговоренні, поінформували, що переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені посадовці з 30 країн.