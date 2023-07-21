Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Через тиск двох країн Росія буде змушена повернутися до «зернової угоди»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Через тиск двох країн Росія буде змушена повернутися до «зернової угоди»
Росія буде змушена повернутись до «зернової угоди» через тиск Туреччини та Китаю
фото з відкритих джерел

Росія має обмежену кількість партнерів, тому ймовірніше за все обере імпорт, щоб підтримати свою економіку

Росія рано чи пізно буде змушена повернутися до виконання «зернової угоди» через тиск Туреччини та Китаю. Про це повідомляє Bild

Олександра Прокопенко, співробітниця Німецької ради з міжнародних справ (DGAP), незалежна журналістка та експертка з російської економічної політики, зазначила, що ці дві країни мають інтерес у відновленні угоди з Росією.

Прокопенко зауважує, що для Китаю та Туреччини ця угода є важливою, і вони мають вибір між збереженням свого іміджу та підтримкою імпорту з Росії. За її словами, Росія має обмежену кількість партнерів, тому ймовірніше за все обере імпорт, щоб підтримати свою економіку.

«Залежність Росії від Китаю та Туреччини наразі дуже велика, і можливо, для відновлення угоди цих країн з РФ, може вистачити навіть простого дзвінка диктатору Путіну», – вважає експертка.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні. 

Також російський диктатор Володимир Путін назвав умови повернення Росії до «зернової угоди» та зажадав їх негайного виконання. 

За його словами, для повернення Росії до «зернової угоди» мають бути прибрані всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив. 

До слова, Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».

Банкова закликала ООН захистити українські порти від Росії.

Читайте також: Британська розвідка назвала ймовірну причину виходу РФ із «зернової угоди»
Теги: Туреччина росія Китай імпорт зерно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз російський ВПК виготовляє за місяць лише до 40 крилатих ракет типу «Калибр»
Чому окупанти бережуть «Калібри»? Тривожні прогнози
15 липня, 16:06
Путін намалював дивний образ
Малюнки Путіна. Психологиня розповіла про ймовірні проблеми диктатора
29 червня, 22:22
Протягом доби на Донбасі ЗСУ відбили 39 ворожих атак
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
3 липня, 07:06
Частина європейських країн у різний спосіб допомагають РФ
The Economist опублікував список «корисних ідіотів Путіна»: які країни очолили рейтинг
5 липня, 06:00
Держдеп США
Росія й надалі отримує рекордні прибутки від експорту продовольства – Держдеп США
19 липня, 03:22
Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер
Гендиректор концерну Rheinmetall відповів РФ, яка погрожує бомбити його завод в Україні
Сьогодні, 01:02
Вогонь поширився на площу близько 3,5 тис. кв. м
Ранок у Санкт-Петербурзі почався з масштабної пожежі (відео)
10 липня, 06:17
Китай вів активну шпигунську кампанію в Британії
У Британії скандал: Китай проник в усі сектори економіки країни
14 липня, 06:39
17 липня Росія не продовжила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі
Британська розвідка назвала ймовірну причину виходу РФ із «зернової угоди»
Вчора, 10:38

Економіка

Через тиск двох країн Росія буде змушена повернутися до «зернової угоди»
Через тиск двох країн Росія буде змушена повернутися до «зернової угоди»
Грузія значно наростила імпорт російського газу
Грузія значно наростила імпорт російського газу
Євросоюз надасть Україні до €20 млрд на оборонні потреби – Боррель
Євросоюз надасть Україні до €20 млрд на оборонні потреби – Боррель
Світові ціни на пшеницю за три дні підскочили на 11% – Bloomberg
Світові ціни на пшеницю за три дні підскочили на 11% – Bloomberg
Окружний суд Нью-Йорка визнав, що гроші російського «Промінвестбанку» належать Україні
Окружний суд Нью-Йорка визнав, що гроші російського «Промінвестбанку» належать Україні
ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року
ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
45K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
30K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
21K
В Україні була оголошена повітряна тривога
19K
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»
12K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту