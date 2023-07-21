Через тиск двох країн Росія буде змушена повернутися до «зернової угоди»

Росія буде змушена повернутись до «зернової угоди» через тиск Туреччини та Китаю

Росія має обмежену кількість партнерів, тому ймовірніше за все обере імпорт, щоб підтримати свою економіку

Росія рано чи пізно буде змушена повернутися до виконання «зернової угоди» через тиск Туреччини та Китаю. Про це повідомляє Bild.

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Олександра Прокопенко, співробітниця Німецької ради з міжнародних справ (DGAP), незалежна журналістка та експертка з російської економічної політики, зазначила, що ці дві країни мають інтерес у відновленні угоди з Росією.

Прокопенко зауважує, що для Китаю та Туреччини ця угода є важливою, і вони мають вибір між збереженням свого іміджу та підтримкою імпорту з Росії. За її словами, Росія має обмежену кількість партнерів, тому ймовірніше за все обере імпорт, щоб підтримати свою економіку.

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«Залежність Росії від Китаю та Туреччини наразі дуже велика, і можливо, для відновлення угоди цих країн з РФ, може вистачити навіть простого дзвінка диктатору Путіну», – вважає експертка.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні.

Також російський диктатор Володимир Путін назвав умови повернення Росії до «зернової угоди» та зажадав їх негайного виконання.

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За його словами, для повернення Росії до «зернової угоди» мають бути прибрані всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив.

До слова, Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».

Банкова закликала ООН захистити українські порти від Росії.