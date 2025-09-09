Головна Світ Політика
Китай заявив про поглиблення співпраці з ключовим союзником Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китай заявив про поглиблення співпраці з ключовим союзником Путіна
The Wall Street Journal вважає, що Китай, Росія та Північна Корея далекі від створення повноцінного військового союзу
фото: Сергій Бобильов/RIA Noviny/Anadolu via Getty Images

Раніше Сі Цзіньпін назвав Північну Корею «добрим другом»

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін продовжуватиме зміцнювати стратегічні комунікації та поглиблювати співпрацю з Північною Кореєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на північнокорейське державне інформагентство Kcna.

«Китай і Північна Корея є традиційними та дружніми сусідами. Захищати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР є послідовною та непохитною стратегічною політикою китайської Комуністичної партії та уряду», – йдеться у вітальному посланні Сі лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни.

У своєму посланні Сі згадав про відвідання Кімом Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні, зазначивши, що тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.

«Китайська сторона готова об’єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посиленої стратегічної комунікації, активних обмінів та тісної співпраці з Північною Кореєю», – зауважив президент Китаю.

Як відомо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та очільник Кремля Володимир Путін є союзниками, зокрема Пхеньян допомагає Москві воювати з Україною. Також між країнами укладений договір про всебічне стратегічне партнерство. За даними південнокорейської та західної розвідок, 2024 року Пхеньян відправив до Курської області понад 10 тис. військових, а також артилерійські снаряди, ракети та системи залпового вогню великої дальності.

Нагадаємо, The Wall Street Journal вважає, що Китай, Росія та Північна Корея далекі від створення повноцінного військового чи політичного союзу. Зазначається, що, попри все тісніші відносини, уявлення про їхню єдність як про «вісь зла» наразі є перебільшеними.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація та Індія стали союзниками Китаю.

