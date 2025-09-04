Головна Світ Політика
Навіщо КНДР стерла всі сліди присутності Кім Чен Ина у Китаї: версія Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Навіщо КНДР стерла всі сліди присутності Кім Чен Ина у Китаї: версія Reuters
Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілися під час візиту до Пекіна
фото: KCNA

КНДР ймовірно приховує стан здоров'я Кім Чен Ина

Після зустрічі Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні північнокорейські співробітники ретельно витирали предмети, до яких торкався лідер КНДР. Аналітики вважають, що це є частиною комплексу заходів безпеки, спрямованих на протидію іноземним шпигунам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У матеріалі йдеться, що попри появу ознак дружби між Кімом і Путіним, з'явилися кадри, які демонструють надзвичайні заходи, вжиті для приховування будь-яких підказок щодо стану здоров'я лідера КНДР.

Кремлівський репортер Олександр Юнашев опублікував відео, на якому двоє північнокорейських співробітників ретельно прибирають кімнату в китайській столиці, де Кім і Путін провели понад дві години. Спинку та підлокітники крісла були вимиті, а також прибрано журнальний столик поруч із кріслом Кіма та склянку.

Видання зауважує, що після переговорів у кімнаті Кім і Путін вирушили на чаювання і тепло попрощалися один з одним.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ. Спільна поява була демонстрацією єдності проти США.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом, який проходив у Китаї.

