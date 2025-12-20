Умєров: У США завершено зустріч з американськими та європейськими партнерами

Умєров: Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом

Рустем Умєров зазначив, що вже проінформував президента України Володимира Зеленського про підсумки зустрічі

У Маямі завершилася зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з делегаціями України, Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це повідомив керівник української переговорної групи Рустем Умєров, передає «Главком».

За словами очільника української групи, було досягнуто домовленостей із американською стороною щодо подальшого плану дій. Умєров підкреслив, що найближчим часом партнери продовжать активну спільну роботу.

Також очікується, що найближчими днями Стів Віткофф проведе зустріч зі спецпредставником російського президента Кирилом Дмітрієвим, яка має відбутися на території США.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня вони з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочинають черговий раунд консультацій з американською стороною.

Умєров розповів, що на запрошення американської сторони до цього формату також долучилися європейські партнери.

Як відомо, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру.

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.