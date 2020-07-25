Китайські шпигуни діють у 25 містах США, – CNN



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Спецслужби КНР створили розгалужену шпигунську мережу

Консульські установи навчають агентуру з Пекіна, як лишатися непоміченими й уникати притягнення до відповідальності на території США

Спецслужби Китайської Народної Республіки створили у більш ніж 25 містах Сполучених Штатів розгалужену шпигунську мережу, яка підтримується консульськими установами КНР.

Про це стало відомо міністерству юстиції США, передає CNN.

«Діяльність у Х’юстоні (перед цим США припинили там діяльність китайського консульства), як ми вважаємо, була частиною ширшої мережі осіб, котра діяла у більш ніж 25 містах. Ця мережа підтримується тут через консульства (КНР)», – заявили в американському мін’юсті.

За даними відомства, консульські установи навчають агентуру з Пекіна, як лишатися непоміченими й уникати притягнення до відповідальності на території США.

Нагадаємо, 19 липня міністерство закордонних справ Великої Британії впевнене в тому, що російські спецслужби намагаються викрасти дані досліджень та розробок з пошуку ліків від коронавірусної хвороби Covid-19. У британському міністерстві впевнені, що Москва здійснювала кібератаки на британські лабораторії.

Як повідомлялося, російські військові шпигуни зламали українську газову компанію Burisma, яка лежить в основі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа. ГРУ вдалося зламати сервери Burisma Holdings і декількох дочірніх компаній і партнерів.