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    У світі

    Китайські шпигуни діють у 25 містах США, – CNN

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    Спецслужби КНР створили розгалужену шпигунську мережу - Китайські шпигуни діють у 25 містах США, – CNN
    Спецслужби КНР створили розгалужену шпигунську мережу

    Консульські установи навчають агентуру з Пекіна, як лишатися непоміченими й уникати притягнення до відповідальності на території США

    Спецслужби Китайської Народної Республіки створили у більш ніж 25 містах Сполучених Штатів розгалужену шпигунську мережу, яка підтримується консульськими установами КНР.

    Про це стало відомо міністерству юстиції США, передає CNN.

    «Діяльність у Х’юстоні (перед цим США припинили там діяльність китайського консульства), як ми вважаємо, була частиною ширшої мережі осіб, котра діяла у більш ніж 25 містах. Ця мережа підтримується тут через консульства (КНР)», – заявили в американському мін’юсті.

    За даними відомства, консульські установи навчають агентуру з Пекіна, як лишатися непоміченими й уникати притягнення до відповідальності на території США.

    Нагадаємо, 19 липня міністерство закордонних справ Великої Британії впевнене в тому, що російські спецслужби намагаються викрасти дані досліджень та розробок з пошуку ліків від коронавірусної хвороби Covid-19. У британському міністерстві впевнені, що Москва здійснювала кібератаки на британські лабораторії.

    Як повідомлялося, російські військові шпигуни зламали українську газову компанію Burisma, яка лежить в основі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа. ГРУ вдалося зламати сервери Burisma Holdings і декількох дочірніх компаній і партнерів.

    США ГРУ шпигун військові
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