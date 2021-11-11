Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)

У деяких містах провінції Ляонін і у Внутрішній Монголії Китаю випало понад пів метра снігу

На північному сході Китаю влада закрила школи та призупинила залізничне сполучення

На північному сході Китаю через потужні снігопади заблоковано дороги, одна людина загинула. Про це повідомляє ABC News.

Снігова буря тривала кілька днів. На північному сході Китаю влада закрила школи та призупинила залізничне сполучення.

Heavy snow in china now!

11/11/2021 tongliao city liaoning province pic.twitter.com/Hm6F4QaVOg — Songpinganq (@songpinganq) November 11, 2021

У деяких містах провінції Ляонін і у Внутрішній Монголії Китаю випало понад пів метра снігу.

Heavy snowstorm has pummelled #China's north-eastern region, bringing some areas to a standstill.#Snow easing next couple of days.



Here's the northern city of Tongliao pic.twitter.com/0YAiZP7vbE — BBC Weather (@bbcweather) November 10, 2021

Повідомляється, що в місті Тонгліао одна людина загинула. Там снігопад тривав 46 годин. Це найдовше, ніж будь-коли було зафіксовано з 1951 року.

What do you do when snow buried your car? This man decided to take this opportunity and build himself a massive snow crocodile in N China's Inner Mongolia. pic.twitter.com/j3mNYZOpQV — 越秀工人读书会 (@raymondxinGZ) November 11, 2021

Близько тисячі осіб у провінції Цзілінь опинилися в снігових пастках. Там закрили деякі автотраси, зупинено рух поїздів.

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