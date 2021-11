Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)

На північному сході Китаю через потужні снігопади заблоковано дороги, одна людина загинула. Про це повідомляє ABC News.

Снігова буря тривала кілька днів. На північному сході Китаю влада закрила школи та призупинила залізничне сполучення.

У деяких містах провінції Ляонін і у Внутрішній Монголії Китаю випало понад пів метра снігу.

Heavy snowstorm has pummelled #China 's north-eastern region, bringing some areas to a standstill. #Snow easing next couple of days. Here's the northern city of Tongliao pic.twitter.com/0YAiZP7vbE

Повідомляється, що в місті Тонгліао одна людина загинула. Там снігопад тривав 46 годин. Це найдовше, ніж будь-коли було зафіксовано з 1951 року.

What do you do when snow buried your car? This man decided to take this opportunity and build himself a massive snow crocodile in N China's Inner Mongolia. pic.twitter.com/j3mNYZOpQV