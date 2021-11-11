  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У деяких містах провінції Ляонін і у Внутрішній Монголії Китаю випало понад пів метра снігу - Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)
    У деяких містах провінції Ляонін і у Внутрішній Монголії Китаю випало понад пів метра снігу
    фото: MiNopinions

    На північному сході Китаю влада закрила школи та призупинила залізничне сполучення

    На північному сході Китаю через потужні снігопади заблоковано дороги, одна людина загинула. Про це повідомляє ABC News.

    Снігова буря тривала кілька днів. На північному сході Китаю влада закрила школи та призупинила залізничне сполучення.

    У деяких містах провінції Ляонін і у Внутрішній Монголії Китаю випало понад пів метра снігу.

    Повідомляється, що в місті Тонгліао одна людина загинула. Там снігопад тривав 46 годин. Це найдовше, ніж будь-коли було зафіксовано з 1951 року.

    Близько тисячі осіб у провінції Цзілінь опинилися в снігових пастках. Там закрили деякі автотраси, зупинено рух поїздів.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)
    Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)
    Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)
    Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)
    Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)
    Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)
    Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)
    фото: MiNopinions

    До слова, погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.

    Також цього тижня на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг (фото) .

    Теги: Китай атмосферне явище снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китай накрила снігова буря, є жертва (фото, відео)