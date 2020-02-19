Китай висилає трьох журналістів через «расистський» і «сенсаційний» заголовок
Трьом журналістам The Wall Street Journal, двоє з яких - громадяни США, один - австралієць, було наказано покинути Китай протягом п’яти днів
Влада КНР заявила, що авторська колонка під заголовком «Китай - справжній хворий Азії» має «расистський» і «сенсаційний» заголовок
Влада Китаю розпорядилася вислати з країни трьох репортерів американської газети The Wall Street Journal у зв’язку з «расистським» заголовком колонки про епідемію коронавірусу Covid-19
Про це повідомляє AFP.
У міністерстві закордонних справ КНР заявили, що авторська колонка під заголовком «Китай - справжній хворий Азії» (China is the Real Sick Man of Asia) має «расистський» і «сенсаційний» заголовок.
Автор колонки професор Bard College Вальтер Рассел Мід гостро критикує першу реакцію Китаю на коронавірус і передбачає, що епідемія може вплинути на економіку і політичну систему Китаю.
«Китай вирішив, що з сьогоднішнього дня акредитація трьох репортерів The Wall Street Journal в Пекіні буде анульована», - заявили в МЗС.
За даними МЗС, видання також відмовилося принести офіційні вибачення.
У WSJ повідомили, що трьом журналістам, двоє з яких - громадяни США, один - австралієць, було наказано покинути Китай протягом п’яти днів.
За даними Клубу іноземних кореспондентів Китаю, востаннє Пекін вислав іноземного кореспондента в 1998 році.
До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.
Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.