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    У світі

    Китай висилає трьох журналістів через «расистський» і «сенсаційний» заголовок

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    <p>Трьом журналістам The Wall Street Journal, двоє з яких - громадяни США, один - австралієць, було наказано покинути Китай протягом п&rsquo;яти днів</p> - Китай висилає трьох журналістів через «расистський» і «сенсаційний» заголовок

    Трьом журналістам The Wall Street Journal, двоє з яких - громадяни США, один - австралієць, було наказано покинути Китай протягом п’яти днів

    Влада КНР заявила, що авторська колонка під заголовком «Китай - справжній хворий Азії» має «расистський» і «сенсаційний» заголовок

    Влада Китаю розпорядилася вислати з країни трьох репортерів американської газети The Wall Street Journal у зв’язку з «расистським» заголовком колонки про епідемію коронавірусу Covid-19

    Про це повідомляє AFP.

    У міністерстві закордонних справ КНР заявили, що авторська колонка під заголовком «Китай - справжній хворий Азії» (China is the Real Sick Man of Asia) має «расистський» і «сенсаційний» заголовок.

    Автор колонки професор Bard College Вальтер Рассел Мід гостро критикує першу реакцію Китаю на коронавірус і передбачає, що епідемія може вплинути на економіку і політичну систему Китаю.

    «Китай вирішив, що з сьогоднішнього дня акредитація трьох репортерів The Wall Street Journal в Пекіні буде анульована», - заявили в МЗС.

    За даними МЗС, видання також відмовилося принести офіційні вибачення.

    У WSJ повідомили, що трьом журналістам, двоє з яких - громадяни США, один - австралієць, було наказано покинути Китай протягом п’яти днів.

    За даними Клубу іноземних кореспондентів Китаю, востаннє Пекін вислав іноземного кореспондента в 1998 році.

    До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

    Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.

    МЗС ЗМІ США Китай епідемія журналіст вірус
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