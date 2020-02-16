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    Засновник Facebook заявив, що підтримує регулювання шкідливого контенту в мережі

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    Засновник Facebook заявив, що підтримує регулювання шкідливого контенту в мережі

    Цукерберг не бачить оптимальної моделі для регулювання шкідливого контенту

    Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг вважає, що шкідливий контент в інтернеті потрібно регулювати, однак поки що не бачить оптимальної моделі для цього.

    Про це Цукерберг заявив під час сесії запитань і відповідей на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Reuters.

    «Я все ж вважаю, що шкідливий контент має регулюватися… питання в тому, яку модель для цього обрати», — зазначив глава Facebook.

    На його думку, нині існує дві моделі: перша застосовується до традиційних ЗМІ, як-от газети, а другою послуговуються телекомунікаційні компанії — коли, за словами Цукерберга, «дані просто проходять крізь вас», а отже, компанія не відповідальна за те, що якісь із цих даних будуть шкідливими.

    «Я, власне, гадаю, що правду слід шукати десь посередині», — підсумував Цукерберг.

    Після виходу квартального звіту в середу, 29 січня, акції Facebook впали майже на 7 відсотків, через що стан Цукерберга скоротилося на 5,6 мільярда доларів, до 77 мільярдів. Компанія повідомила про різке збільшення витрат і припустила, що в 2020 році тенденція продовжиться.
    Уповільнення зростання в Facebook пояснюють новими правилами і іншими перешкодами, які пов’язані з таргетированной рекламою. Компанію звинувачують в недостатньому шифруванні даних і слабкою боротьбі з політичною рекламою. На цьому тлі Facebook почав втрачати користувачів.

    Нагадаємо, Facebook оновив логотип.

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