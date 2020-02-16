Засновник Facebook заявив, що підтримує регулювання шкідливого контенту в мережі
Цукерберг не бачить оптимальної моделі для регулювання шкідливого контенту
Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг вважає, що шкідливий контент в інтернеті потрібно регулювати, однак поки що не бачить оптимальної моделі для цього.
Про це Цукерберг заявив під час сесії запитань і відповідей на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Reuters.
«Я все ж вважаю, що шкідливий контент має регулюватися… питання в тому, яку модель для цього обрати», — зазначив глава Facebook.
На його думку, нині існує дві моделі: перша застосовується до традиційних ЗМІ, як-от газети, а другою послуговуються телекомунікаційні компанії — коли, за словами Цукерберга, «дані просто проходять крізь вас», а отже, компанія не відповідальна за те, що якісь із цих даних будуть шкідливими.
«Я, власне, гадаю, що правду слід шукати десь посередині», — підсумував Цукерберг.
Нагадаємо, Facebook оновив логотип.