Північна Корея заявила про посилення присутності на морі

Кім Чен Ин стверджує, що військово-морський флот повинен готовий відповідати на провокації противника

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про посилення присутності країни на морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву диктатор зробив під час огляду нового військово-морського есмінця «Чхве Хьон». Кім заявив, що військово-морський флот має бути готовий ретельно стримувати або протидіяти та карати провокації противника.

Пхеньян пропагує виставку оборонних досягнень як «чудовий розвиток» модернізованих збройних сил Північної Кореї. Водночас аналітики зазначають, що поки незрозуміло, коли Північна Корея спустить на воду новий есмінець та інші бойові кораблі. Південнокорейська компанія SI Analytics повідомила в вересні, що супутникові знімки підтвердили установку двигунів на «Чхве Хьон» та припустила, що корабель може провести ходові випробування вже цього місяця.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю». Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто контролював випробування безпілотних літальних апаратів і наказав підвищити їхні бойові та розвідувальні можливості за допомогою технологій штучного інтелекту.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.