Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея заявила про посилення присутності на морі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея заявила про посилення присутності на морі
Північнокорейський диктатор оглянув новий військово-морський есмінець «Чхве Хьон»
фото: Kcna

Кім Чен Ин стверджує, що військово-морський флот повинен готовий відповідати на провокації противника

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про посилення присутності країни на морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву диктатор зробив під час огляду нового військово-морського есмінця «Чхве Хьон». Кім заявив, що військово-морський флот має бути готовий ретельно стримувати або протидіяти та карати провокації противника.

Пхеньян пропагує виставку оборонних досягнень як «чудовий розвиток» модернізованих збройних сил Північної Кореї. Водночас аналітики зазначають, що поки незрозуміло, коли Північна Корея спустить на воду новий есмінець та інші бойові кораблі. Південнокорейська компанія SI Analytics повідомила в вересні, що супутникові знімки підтвердили установку двигунів на «Чхве Хьон» та припустила, що корабель може провести ходові випробування вже цього місяця.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю». Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто контролював випробування безпілотних літальних апаратів і наказав підвищити їхні бойові та розвідувальні можливості за допомогою технологій штучного інтелекту. 

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.

Читайте також:

Теги: Північна Корея Кім Чен Ин флот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кім Чен Ин заборонив «великі груди»: подробиці
Кім Чен Ин заборонив «великі груди»: подробиці
Вчора, 02:55
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
3 жовтня, 05:51
Раніше повідомлялося, що КНДР планує відправити тисячі робітників на виробництво дронів у Росії
Начальник Генштабу повідомив, скільки північнокорейців виготовляють дрони для Росії
1 жовтня, 17:20
Раніше очільник Південної Кореї пообіцяв відновити зруйновану довіру між Півднем і Північчю
КНДР близька до створення ядерної ракети, здатної вдарити по США – президент Південної Кореї
25 вересня, 22:23
Відділ пропаганди та агітації партії зазнав найбільших звільнень під час цієї хвилі чисток
Кім Чен Ин проводить масові чистки в КНДР: кого і за що карають
25 вересня, 09:44
Цього року захід відвідають іноземні високопосадовці, зокрема, не виключається присутність Сі Цзіньпіна
КНДР готується до масштабного військового параду: названо дату
21 вересня, 10:34
Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування безпілотників
Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування безпілотників
19 вересня, 03:35
Положення КНДР як ядерної держави «назавжди закріплене у законі»
Північна Корея заявила, що її ядерний статус незворотній
15 вересня, 05:49
The Wall Street Journal вважає, що Китай, Росія та Північна Корея далекі від створення повноцінного військового союзу
Китай заявив про поглиблення співпраці з ключовим союзником Путіна
9 вересня, 06:54

Політика

Рубіо розповів, хто може стати наступником Трампа на посаді президента
Рубіо розповів, хто може стати наступником Трампа на посаді президента
Північна Корея заявила про посилення присутності на морі
Північна Корея заявила про посилення присутності на морі
ХАМАС погодився передати зброю під міжнародний нагляд – The Times of Israel
ХАМАС погодився передати зброю під міжнародний нагляд – The Times of Israel
Безпілотники атакували одного з найбільших виробників вибухових речовин у РФ
Безпілотники атакували одного з найбільших виробників вибухових речовин у РФ
У Сирії завершились перші вибори після повалення режиму Асада
У Сирії завершились перші вибори після повалення режиму Асада
Поведінка Трампа викликає занепокоєння: фейки, дивні заяви та скандальні промови – аналіз The Guardian
Поведінка Трампа викликає занепокоєння: фейки, дивні заяви та скандальні промови – аналіз The Guardian

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua