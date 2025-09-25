Головна Світ Політика
КНДР близька до створення ядерної ракети, здатної вдарити по США – президент Південної Кореї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Раніше очільник Південної Кореї пообіцяв відновити зруйновану довіру між Півднем і Північчю
фото: Reuters

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пообіцяв вжити заходів для мінімізації ризиків, що походять від Північної Кореї 

Північна Корея знаходиться на завершальній стадії створення міжконтинентальної балістичної ракети, яка матиме потенціал для завдання ядерного удару по території Сполучених Штатів. Таку заяву зробив президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час своєї зустрічі з інвесторами, яка відбулася на Нью-Йоркській фондовій біржі, південнокорейський лідер пообіцяв вжити заходів для мінімізації ризиків, що походять від Північної Кореї. Це необхідно для залучення більшого обсягу інвестицій та стимулювання економічного зростання. Він наголосив, що незалежно від того, чи ці дії продиктовані бажанням вести переговори зі США, чи необхідністю зміцнення власного режиму, Пхеньян продовжує роботу над міжконтинентальними балістичними ракетами. Ці ракети мають бути здатні нести ядерний заряд, досягати континентальної частини США та наносити удари по американській території.

Хоча, за словами Лі Чже Мьона, Пхеньян ще не досяг повного успіху у розробці такої зброї, процес перебуває на фінальній стадії. Єдиною нерозв'язаною проблемою залишається так звана «технологія повторного входу в атмосферу». Ця технологія критично важлива для того, щоб боєголовка, повертаючись з космосу на високій швидкості, витримала надмірне нагрівання та тиск, не зруйнувалася і змогла успішно досягти наміченої цілі. Президент Південної Кореї припускає, що, ймовірно, це технічне питання буде вирішено найближчим часом.

Крім того, Лі Чже Мьон знову висловив думку, що єдиним потенційним партнером для переговорів із Північною Кореєю є президент США Дональд Трамп.

Раніше президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що його країна налаштована на зниження напруженості з Північною Кореєю в межах зусиль, спрямованих на «настання нової ери мирного співіснування та оновленого розвитку». 

У промові на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку очільник Південної Кореї пообіцяв «відновити зруйновану довіру між Півднем і Північчю та перейти до позиції взаємної довіри». Він наголосив, що Південна Корея прагнутиме «покласти край порочному колу непотрібної» військової напруги та ворожих дій на Корейському півострові, зокрема шляхом активізації обмінів з Північною Кореєю, навіть попри «серйозне завдання» денуклеаризації.

Нагадаємо, Північна Корея стверджує, що не зацікавлена в жодних мирних пропозиціях з боку Південної Кореї. Це перша відповідь КНДР на мирні ініціативи нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.

Теги: США Дональд Трамп Північна Корея ракета

