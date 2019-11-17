Сьогодні у Білорусі обиратимуть депутатів нижньої палати парламенту



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Взяти участь у цих виборах зможуть 6 млн 880 тис. 605 громадян Білорусі

Вибори Палати представників, яка складається зі 110 депутатів, проводяться за мажоритарною системою

У неділю, 17 листопада, у Білорусі відбудуться вибори до Палати представників - нижньої палати Національних зборів (парламенту).

Про це повідомляє «Беларусь сегодня».

«Основний день голосування - 17 листопада, але достроково проголосувати можна було протягом п'яти днів з 12 листопада. Для проведення виборів у Палату представників утворено 110 виборчих округів, сформована 5831 дільниця для голосування, в тому числі 46 за межами країни», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, взяти участь у цих виборах зможуть 6 млн 880 тис. 605 громадян Білорусі.

Вибори Палати представників, яка складається зі 110 депутатів, проводяться в одномандатних округах за мажоритарною системою.

Для визнання виборів такими, що відбулися, достатньо, аби проголосувало більше половини виборців округу, внесених до списків. Обраним вважається кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів.

До слова, з 11 листопада три сезони серіалу «Слуга народу» стартували в Білорусі на центральному каналі «Білорусь 1».