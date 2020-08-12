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    У світі

    Компанія Ілона Маска шукає менеджера для будівництва курорту поруч з космодромом в Техасі

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    Раніше Ілон Маск повідомив, що його компанія SpaceX готова побудувати плавучі космопорти для навколоземних і космічних подорожей - Компанія Ілона Маска шукає менеджера для будівництва курорту поруч з космодромом в Техасі
    Раніше Ілон Маск повідомив, що його компанія SpaceX готова побудувати плавучі космопорти для навколоземних і космічних подорожей

    Ми шукаємо талановитого менеджера з розвитку курорту, який займеться розробкою першого курорту SpaceX від початку і до кінця, - опис вакансії

    Компанія Ілона Маска SpaceX побудує курорт біля свого космодрому в Бока-Чіка-Вілледж в штаті Техас. У зв'язку з цим, компанія оголосила про відкриття вакансії менеджера з розвитку курорту.

    «Завдання SpaceX - розробка революційних космічних технологій для заселення людьми інших планет. Бока-Чика-Вілледж - новітній космодром для запуску Starship, наступного покоління космічних кораблів. SpaceX планує перетворити це місто в космопорт. Ми шукаємо талановитого менеджера з розвитку курорту, який займеться розробкою першого курорту SpaceX від початку і до кінця», - йдеться в описі вакансії.

    Зазначається, що менеджер керуватиме процесами проектування і будівництва курорту, займатиметься бюджетуванням, погоджуватиме роботу і отримуватиме необхідні дозволи від місцевого уряду і регуляторів.

    Серед вимог до майбутнього менеджеру курорту - ступінь бакалавра і більше п'яти років відповідного досвіду.

    Раніше Ілон Маск повідомив, що його компанія SpaceX готова побудувати плавучі космопорти для навколоземних і космічних подорожей.

    Також повідомлялося, що мати Ілона Маска розповіла про «боротьбу за нормальне життя».

     

     

    відпочинок космос Ілон Маск SpaceX місто
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