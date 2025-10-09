Кому вручити Нобелівську премію миру? Експосол Чалий запропонував несподіване рішення

Експосол Валерій Чалий звернувся до Нобелівську комітету: «Це був би найбільш мудрий сигнал світу»

Український дипломат, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий звернувся до Норвезького Нобелівського комітету із закликом не присуджувати Нобелівську премію миру у 2025 році. На його думку, в умовах, коли у світі вирують великі війни, це буде найсильнішим і наймудрішим сигналом про наближення катастрофи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Валерія Чалого.

Валерій Чалий зазначив, що рішення комітету має відповідати «особливості моменту в історії людства».

«Ваші попередники це також цілком усвідомлювали, коли приймали правильні рішення не вручати нікому цю премію в роки, коли вирували війни, зокрема, у 1914-1916 та у 1939-1943 роках», – зазначив Чалий.

Дипломат підкреслив, що світ перебуває на критичній межі, де всі спроби зупинити агресора закликами до миру не дали жодного результату.

«Зараз, коли в Європі вирує велика війна, а всі спроби зупинити агресора закликами до миру не призвели до жодного результату, коли Близький Схід далекий від миру, коли в різних куточках світу, від Африки до Індо-Тихоокеанського регіону закладаються міни уповільненої дії, коли годинник судного дня пересунутий ще ближче до критичної позначки, коли світ стоїть на порозі розгортання регіональних воєн і, як це не прикро, не виключено й третьої світової війни, було б, мабуть, недоцільно.

Не можливо проігнорувати той факт, що в минулому та цьому році вже загинуло чи важко поранено кілька мільйонів людей, лише у війні Росії проти України – більше мільйона.

Десятки тисяч невинно вбитих цивільних, серед яких діти й жінки, які більше всіх мали право на життя й мир, мільйони, які знаходяться під окупацією агресорів, мільярди, які побоюються розгортання ядерної гонки озброєнь в умовах закінчення дії договорів про скорочення ядерних озброєнь, потрібен потужний сигнал про недопущення катастрофи.

Повага до Нобелевського комітету, до кожного з його членів величезна і ваше рішення може мати реальний вплив. Якщо ви зробите чергове призначення премії в цих умовах – навряд чи це буде адекватним сьогоднішній ситуації», – підкреслив Чалий.

Чалий стверджує, що чергове призначення премії не буде адекватним сьогоднішній ситуації. Рішення не присуджувати премію має стати «останнім нагадуванням про катастрофу», яке буде зрозумілим для мільйонів простих людей, що потерпають від воєн.

«Цього року єдине правильне рішення – не присуджувати нікому Нобелівську премію миру! Щоби бути почутими у всіх куточках світу, де вирують війни, щоби бути почутими в кабінетах лідерів ядерних держав, щоби ваш голос був гучним, а остаточне рішення максимально впливовим», – підсумував Чалий у своєму зверненні.

