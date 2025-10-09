Головна Країна Політика
Чи буде Україна підтримувати Нобелівку для Трампа? Відповідь Зеленського

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Чи буде Україна підтримувати Нобелівку для Трампа? Відповідь Зеленського
Зеленський готовий підтримати Трампа на Нобелівку за припинення війни
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

«Будемо номінувати від України»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає номінацію президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться сприяти припиненню війни. Про це Володимир Зеленський сказав на закритій конференції, де був «Главком».

«Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що відсутність Нобелівської премії миру для нього буде «образою для США». Він вважає, що нагорода могла б стати визнанням його мирних ініціатив, зокрема 20-пунктового плану, який, за його словами, може завершити конфлікт у секторі Гази та вплинути на вісім інших глобальних конфліктів. Трамп додав, що премія, ймовірно, дісталася б автору книги про нього, а не йому особисто, що він назвав несправедливим.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови, яким кілька парламентарів пропонують висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Документ ініціювали п’ять депутатів із груп «За майбутнє» (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) та «Відновлення України» (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч). Текст постанови наразі не оприлюднено, але ЗМІ раніше писали, що Трамп особисто прагне отримати премію за будь-яку ціну. Це не перша спроба українських парламентарів висунути американського президента на Нобелівську премію миру. Ініціативи подібного типу вже раніше реєструвалися у парламенті.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба парламентарів номінувати Трампа на Нобелівську премію миру. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко номінував американського лідера, але згодом відкликав пропозицію, заявивши, що «втратив будь-яку віру і надію» на президента США.

Нагадаємо, уряд Пакистану офіційно номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Таке рішення ухвалено на знак визнання його «рішучого дипломатичного втручання» у конфлікт між Індією та Пакистаном. Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив президентові США Дональду Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру.

До слова, радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну. За його словами, президент США може відмовитись від участі в переговорному процесі щодо мирного врегулювання в Україні та переключиться на іншу гарячу точку на планеті, де можна отримати швидкий результат.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Нобелівська премія

