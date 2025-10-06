Енергетична Ставка, зустріч Зеленського з прем'єром Нідерландів. Головне за 6 жовтня

Зеленський висловив глибоку вдячність Нідерландам

Президент провів енергетичну Ставку, Словаччина вперше за уряду Фіцо анонсувала військову підтримку України, Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів. «Главком» склав добірку новин 6 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Президент провів енергетичну Ставку

Сьогодні, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів енергетичну Ставку. «Щойно провів Ставку – енергетичну. Про те, що реально в областях, у громадах, на об’єктах енергетики. По ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики по Миколаєву та Одесі», – зазначив президент.

Словаччина вперше за уряду Фіцо анонсувала військову підтримку України

Віцепрем'єр-міністр – міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про підготовку нового пакета підтримки України. «Я з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні», – сказав Калиняк.

За словами міністра оборони, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина в 15 разів збільшили потужності з виробництва артилерійських боєприпасів.

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, який прибув до України з візитом. Зеленський висловив глибоку вдячність Нідерландам, назвавши їх «одним з найбільш принципових захисників життя».

«Нідерланди – один з найбільш принципових захисників життя, держава, яка реально допомагає нашій обороні, нашій стійкості та, що теж важливо, нашій роботі заради досягнення справедливості», – заявив Володимир Зеленський.

Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з медицини та фізіології

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини отримали американські вчені Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський науковець Шимон Сакакучі.

Зазначається, що троє науковців відзначені Нобелівською премією з фізіології та медицини 2025 року за свої революційні відкриття в галузі периферичної імунної толерантності, яка запобігає шкоді, яку імунна система може завдати організму.

Прем’єр Франції, який пробув на посаді менше ніж місяць, подав у відставку

Себастьян Лекорню подав у відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Колишній міністр оборони Франції очолив уряд 9 вересня 2025 року.

На посаді прем'єра він пробув 27 днів – це менше, ніж будь-який інший прем'єр-міністр в новітній історії Франції. 5 жовтня глава французького уряду представив частину нового Кабінету міністрів. Склад уряду розкритикували опозиційні партії, заявивши, що порушать питання про вотум недовіри уряду премʼєра.