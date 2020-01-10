Конгрес позбавив Трампа можливості самовільно використовувати армію в Ірані



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Президент США Дональд Трамп

Ухвалена резолюція про воєнні повноваження зобов’язує президента припинити воєнні дії з Іраном без спеціального дозволу Конгресу

Палата представників Конгресу США ухвалила рішення, яким обмежила можливості президента Дональда Трампа вести війну з Іраном.

Про це повідомляє The Hill.

Ухвалена демократичною більшістю резолюція про воєнні повноваження зобов’язує президента припинити воєнні дії з Іраном без спеціального дозволу Конгресу, якщо не йдеться про «неминучу збройну атаку».

Спікера Палати представників Ненсі Пелосі наполягала на тому, що резолюція є «сильним меседжем».

«Вона показує справжні зуби, - сказала Пелосі на прес-конференції. - Ми йдемо цим шляхом, оскільки це рішення не потребує підпису президента США. Це заява Конгресу Сполучених Штатів, і я не допущу, аби вона залежала від того, накладе президент на неї вето чи ні».

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

Напередодні в Ірані заявили, що помста за вбивство командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані відбулася.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані вночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.

У середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.

Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.