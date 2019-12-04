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    У світі

    Конкурентка Байдена від демократів знялася з виборів президента США

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    Сенаторка Камала Харріс не балотуватиметься на пост президента США - Конкурентка Байдена від демократів знялася з виборів президента США
    Сенаторка Камала Харріс не балотуватиметься на пост президента США

    Харріс пообіцяла продовжувати боротися за цінності кампанії

    Сенаторка-демократка Камала Харріс повідомила, що припиняє участь у боротьбі за висунення від Демократичної партії США кандидатом у президенти США у 2020 році.

    Про це вона повідомила у Twitter.

    «Моїм шанувальникам, повідомляю з глибоким смутком, але також з вдячністю, що сьогодні я припиняю мою кампанію. Але хочу чітко заявити: я буду продовжувати боротися за цінності цієї кампанії. Справедливість для людей. Усіх людей», — заявила Харріс.

    Напередодні представник від Демократичної партії, колишній конгресмен Джо Сестак оголосив, що виходить з боротьби за президентський пост.

    До слова, колишній віцепрезидент Джо Байден є найбільш популярним висуванцем у президенти США від демократів.

    Нагадаємо, 24 листопада американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.

    Детальніше про Камалу Харріс читайте у матеріалі «Главкома»:

    США партії політика вибори у США президент Камала Харріс
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