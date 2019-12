Конкурентка Байдена від демократів знялася з виборів президента США

Харріс пообіцяла продовжувати боротися за цінності кампанії

Сенаторка-демократка Камала Харріс повідомила, що припиняє участь у боротьбі за висунення від Демократичної партії США кандидатом у президенти США у 2020 році.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Моїм шанувальникам, повідомляю з глибоким смутком, але також з вдячністю, що сьогодні я припиняю мою кампанію. Але хочу чітко заявити: я буду продовжувати боротися за цінності цієї кампанії. Справедливість для людей. Усіх людей», — заявила Харріс.

To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.



But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR