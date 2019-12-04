Конкурентка Байдена від демократів знялася з виборів президента США
Харріс пообіцяла продовжувати боротися за цінності кампанії
Сенаторка-демократка Камала Харріс повідомила, що припиняє участь у боротьбі за висунення від Демократичної партії США кандидатом у президенти США у 2020 році.
Про це вона повідомила у Twitter.
«Моїм шанувальникам, повідомляю з глибоким смутком, але також з вдячністю, що сьогодні я припиняю мою кампанію. Але хочу чітко заявити: я буду продовжувати боротися за цінності цієї кампанії. Справедливість для людей. Усіх людей», — заявила Харріс.
To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.— Kamala Harris (@KamalaHarris) 3 грудня 2019 р.
But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR
Напередодні представник від Демократичної партії, колишній конгресмен Джо Сестак оголосив, що виходить з боротьби за президентський пост.
До слова, колишній віцепрезидент Джо Байден є найбільш популярним висуванцем у президенти США від демократів.
Нагадаємо, 24 листопада американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.
Детальніше про Камалу Харріс читайте у матеріалі «Главкома»: