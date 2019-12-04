Конкурентка Байдена від демократів знялася з виборів президента США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенаторка Камала Харріс не балотуватиметься на пост президента США

Харріс пообіцяла продовжувати боротися за цінності кампанії

Сенаторка-демократка Камала Харріс повідомила, що припиняє участь у боротьбі за висунення від Демократичної партії США кандидатом у президенти США у 2020 році.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Моїм шанувальникам, повідомляю з глибоким смутком, але також з вдячністю, що сьогодні я припиняю мою кампанію. Але хочу чітко заявити: я буду продовжувати боротися за цінності цієї кампанії. Справедливість для людей. Усіх людей», — заявила Харріс.

To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.



But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR — Kamala Harris (@KamalaHarris) 3 грудня 2019 р.

Напередодні представник від Демократичної партії, колишній конгресмен Джо Сестак оголосив, що виходить з боротьби за президентський пост.

До слова, колишній віцепрезидент Джо Байден є найбільш популярним висуванцем у президенти США від демократів.

Нагадаємо, 24 листопада американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.