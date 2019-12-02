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    У світі

    Потенційний конкурент Трампа відмовився боротися за крісло президента США

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    Джо Сестак&nbsp;подякував демократам за можливість стати кандидатом, але вирішив припинити боротьбу - Потенційний конкурент Трампа відмовився боротися за крісло президента США
    Джо Сестак подякував демократам за можливість стати кандидатом, але вирішив припинити боротьбу

    Джо Сестак більше не хоче брати участь у виборах

    Колишній конгресмен від Демократичної партії Джо Сестак заявив, що прийняв рішення припинити участь в виборах президента США 2020 року.

    Сестак подякував демократам за можливість стати кандидатом, але вирішив припинити боротьбу.

    «Спасибі вам за цю безцінну можливість, однак я завершую нашу спільну кампанію», - заявив Сестак.

    До слова, колишній віцепрезидент Джо Байден є найбільш популярним висуванцем у президенти США від демократів.

    Нагадаємо, 24 листопада американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.

    В оголошенні про початок своєї передвиборчої кампанії Блумберг пообіцяв покращити економіку країни, систему охорони здоров’я, освіти, довкілля, імміграційну політику. Блумберг також виступає за посилення законів, які регулюють використання вогнепальної зброї.

    Дональд Трамп заявив, що Блумберг тільки зашкодить Байдену під час виборів.

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