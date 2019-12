Потенційний конкурент Трампа відмовився боротися за крісло президента США

Джо Сестак більше не хоче брати участь у виборах

Колишній конгресмен від Демократичної партії Джо Сестак заявив, що прийняв рішення припинити участь в виборах президента США 2020 року.

Сестак подякував демократам за можливість стати кандидатом, але вирішив припинити боротьбу.

«Спасибі вам за цю безцінну можливість, однак я завершую нашу спільну кампанію», - заявив Сестак.

Thank you for this opportunity! pic.twitter.com/mW5Qdi3bhT