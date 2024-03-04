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Вибори в США: коли Верховний суд вирішить, чи має право Трамп обиратися президентом

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибори в США: коли Верховний суд вирішить, чи має право Трамп обиратися президентом
Судді Верховного суду раніше продемонстрували небажання йти на такий крок, як виключення Трампа з виборчих бюлетенів
фото з відкритих джерел

У лютому Верховний суд заслухав аргументи щодо апеляції Трампа на рішення про дискваліфікацію його на праймеріз у Колорадо на підставі 14-ї поправки

Сьогодні, 4 березня Верховний суд США прийме рішення щодо законності участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах у зв’язку з 14-ю поправкою до конституції, яка забороняє учасникам заколоту обіймати державні посади.
Про це повідомляє The Hill з посиланням на заяву суду, оприлюднену в неділю.

Видання відзначає незвичність цієї заяви. Вона була оприлюднена у вихідний день, менш як за 24 години до оголошення висновку, тоді як зазвичай це робиться за кілька днів до засідання суду.

Крім того, понеділок – це день перед «супервівторком», коли відбуватимуться внутрішньопартійні праймеріз у 15 штатах, зокрема в Колорадо, де суд штату заборонив вносити прізвище Трампа до виборчих бюлетенів під час внутрішньопартійних голосувань.

У лютому Верховний суд заслухав аргументи щодо апеляції Трампа на рішення про дискваліфікацію його на праймеріз у Колорадо на підставі 14-ї поправки.

Ця справа є однією з десятків, що розглядаються по всій країні з метою не допустити Трампа до виборів через його дії, пов'язані з заколотом у Капітолії 6 січня 2021 року.

Судді Верховного суду раніше продемонстрували небажання йти на такий крок, як виключення Трампа з виборчих бюлетенів.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп закликав суддю, яка веде справу про незаконного зберігання секретних документів, відкласти процес. У разі затягування судового процесу та обрання Трампа президентом на новий термін він може припинити обидві справи, які веде спецпрокурор Сміт, а потім помилувати себе.

Як відомо, Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року. 

Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування.

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство. 

Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори. 

Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.

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Теги: шахрайство Дональд Трамп бізнес політика штраф вибори у США президент

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