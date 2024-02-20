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Зеленський створив нову військову адміністрацію на Рівненщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський створив нову військову адміністрацію на Рівненщині
Начальницею Вараської МВА стала Людмила Мариніна
фото з відкритих джерел

Новостворена міська військова адміністрація розташовуватиметься у місті Вараш

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію в Рівненській області. Про це йдеться в указі №82/2024.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» президент вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію Вараського району Рівненської області.

«Генеральному штабу Збройних сил України та Рівненській обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, начальницею Вараської міської військової адміністрації згідно з наказом №17/2024-рп стала Людмила Мариніна. Раніше вона була головою Вараської районної державної адміністрації.

Указ набуває чинності з дня його опублікування. Вараш є містом-супутником Рівненської атомної електростанції.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Коваля – керівником Рівненської обласної державної адміністрації.

До слова, ексочільник Рівненської ОДА Віталій Коваль став главою  Фонду Державного Майна України.

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Теги: Рівненщина політика президент Володимир Зеленський

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