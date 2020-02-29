В Італії померла вже 21 людина із діагностованим коронавірусом



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Всі померлі в Італії люди з позитивним результатом тесту на коронавірус були літніми пацієнтами зі складними захворюваннями

Від початку спалаху коронавірусу в Італії від захворювання вилікувалися 46 людей

Станом на 28 лютого в Італії зафіксовано вже 21 смерть від коронавірусу та 821 випадків зараження.

Про це повідомляє інформаційна агенція Ansa.

За даними місцевої влади, всі померлі в Італії люди з позитивним результатом тесту на коронавірус були літніми пацієнтами зі складними захворюваннями.

Департаменту цивільного захисту Італії Анджело Борреллі наголосив, що деякі люди померли не внаслідок зараження коронавірусом COVID-19.

Водночас понад половина інфікованих коронавірусом – 412 людей – взагалі не мають жодних симптомів.

Крім того, від початку спалаху коронавірусу в Італії від захворювання вилікувалися 46 людей.

Раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих у Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров’я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

Нагадаємо, українка з лайнеру Diamond Princess вилікувалась від коронавірусу.

Як повідомлялося, у Північній Ірландії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

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