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    У світі

    В Італії померла вже 21 людина із діагностованим коронавірусом

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    Всі померлі в Італії люди з позитивним результатом тесту на коронавірус були літніми пацієнтами зі складними захворюваннями - В Італії померла вже 21 людина із діагностованим коронавірусом
    Всі померлі в Італії люди з позитивним результатом тесту на коронавірус були літніми пацієнтами зі складними захворюваннями

    Від початку спалаху коронавірусу в Італії від захворювання вилікувалися 46 людей

    Станом на 28 лютого в Італії зафіксовано вже 21 смерть від коронавірусу та 821 випадків зараження.

    Про це повідомляє інформаційна агенція Ansa.

    За даними місцевої влади, всі померлі в Італії люди з позитивним результатом тесту на коронавірус були літніми пацієнтами зі складними захворюваннями.

    Департаменту цивільного захисту Італії Анджело Борреллі наголосив, що деякі люди померли не внаслідок зараження коронавірусом COVID-19.

    Водночас понад половина інфікованих коронавірусом – 412 людей – взагалі не мають жодних симптомів.

    Крім того, від початку спалаху коронавірусу в Італії від захворювання вилікувалися 46 людей.

    Раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

    Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих у Італії є українка.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров’я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

    Нагадаємо, українка з лайнеру Diamond Princess вилікувалась від коронавірусу.

    Як повідомлялося, у Північній Ірландії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

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    Італія смерть ВООЗ коронавірус
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