В Італії померла вже 21 людина із діагностованим коронавірусом
Від початку спалаху коронавірусу в Італії від захворювання вилікувалися 46 людей
Станом на 28 лютого в Італії зафіксовано вже 21 смерть від коронавірусу та 821 випадків зараження.
Про це повідомляє інформаційна агенція Ansa.
За даними місцевої влади, всі померлі в Італії люди з позитивним результатом тесту на коронавірус були літніми пацієнтами зі складними захворюваннями.
Департаменту цивільного захисту Італії Анджело Борреллі наголосив, що деякі люди померли не внаслідок зараження коронавірусом COVID-19.
Водночас понад половина інфікованих коронавірусом – 412 людей – взагалі не мають жодних симптомів.
Крім того, від початку спалаху коронавірусу в Італії від захворювання вилікувалися 46 людей.
Раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.
Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих у Італії є українка.
Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров’я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.
Нагадаємо, українка з лайнеру Diamond Princess вилікувалась від коронавірусу.
Як повідомлялося, у Північній Ірландії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.