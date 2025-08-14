Польща вкладає майже $4 млрд на модернізацію F-16

Польща планує виділити 5% ВВП на свої збройні сили у 2026 році

Польща підписала контракт на $3,8 млрд для модернізації винищувачів F-16

Польща уклала контракт на суму $3,8 мільярда на модернізацію свого парку винищувачів F-16. Таку заяву зробив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Роботи з модернізації 48 літаків F-16C/D Block 52+, які були поставлені Польщі у 2006-2008 роках, відбуватимуться на заводі військової авіації у місті Бидгощ.

За словами міністра, оновлення необхідне, оскільки поточні можливості літаків «недостатні проти загроз».

«Ми повинні покращити можливості розвідки, зв'язку, інтеграцію з F-35, танками Abrams та Apache, а також здатність діяти в кожній сфері», – зазначив Косіняк-Камиш.

Цей крок є частиною стратегії Польщі щодо збільшення оборонних витрат після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У 2026 році країна планує виділити на свої збройні сили 5% від ВВП. Раніше Польща також підписала багатомільярдну угоду з Південною Кореєю на постачання бойових танків.

Нагадаємо, Польща депортує 63 учасників заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них – 57 громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tvn24.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві, «нарешті врегульовано». «Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції», – сказав він.

За словами Туска, проти 63 осіб розпочато процедуру видворення з країни. Вони повинні залишити Польщу добровільно або примусово. Серед них – 57 українців і шість білорусів.