Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща вкладає майже $4 млрд на модернізацію F-16

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Польща вкладає майже $4 млрд на модернізацію F-16
Польща планує виділити 5% ВВП на свої збройні сили у 2026 році
фото: EPA

Польща підписала контракт на $3,8 млрд для модернізації винищувачів F-16

Польща уклала контракт на суму $3,8 мільярда на модернізацію свого парку винищувачів F-16. Таку заяву зробив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Роботи з модернізації 48 літаків F-16C/D Block 52+, які були поставлені Польщі у 2006-2008 роках, відбуватимуться на заводі військової авіації у місті Бидгощ.

За словами міністра, оновлення необхідне, оскільки поточні можливості літаків «недостатні проти загроз».

«Ми повинні покращити можливості розвідки, зв'язку, інтеграцію з F-35, танками Abrams та Apache, а також здатність діяти в кожній сфері», – зазначив Косіняк-Камиш.

Цей крок є частиною стратегії Польщі щодо збільшення оборонних витрат після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У 2026 році країна планує виділити на свої збройні сили 5% від ВВП. Раніше Польща також підписала багатомільярдну угоду з Південною Кореєю на постачання бойових танків.

Нагадаємо, Польща депортує 63 учасників заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них – 57 громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tvn24.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві, «нарешті врегульовано». «Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції», – сказав він.

За словами Туска, проти 63 осіб розпочато процедуру видворення з країни. Вони повинні залишити Польщу добровільно або примусово. Серед них – 57 українців і шість білорусів.

Читайте також:

Теги: Польща F-16 Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Польщі знайдено цікавий меч
У Польщі рибалка виловив із річки 700-річний меч
12 серпня, 17:03
Чоловік позивачки у серпні 2022 року загинув через артилерійський обстріл росіян у Донецькій області
Громадянка Росії отримала 15 млн від Міноборони України, бо її чоловік загинув на війні
10 серпня, 22:38
Відтепер не потрібно буде проводити розслідування, коли військові гинуть, зникають безвісти або потрапляють у полон, якщо не буде ознак правопорушень
Міноборони спростило процедуру оформлення документів про загиблих і зниклих безвісти військових
5 серпня, 17:11
Польща змінює підходи до іноземних студентів
Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям: що слід врахувати українцям
5 серпня, 16:47
У квітні Антикорупційне бюро оголосило Глиняну в розшук
Яйця по 17 грн. Суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Глиняну
28 липня, 17:58
Ексзаступник Єрмака займався в оборонному відомстві медіа та комунікаціями
Екскуратор «Великого будівництва» втратив посаду в Міноборони
23 липня, 15:16
Випадок холери у літньої жінки в Старгарді було підтверджено двома незалежними лабораторіями
У Польщі зафіксовано холеру
21 липня, 14:47
Поліція звернулася до демонстрантів із закликом не порушувати закон
У Польщі заплановані масштабні мітинги проти імміграції
19 липня, 13:09
Зеленський: Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду
Зеленський повідомив, хто очолить Міноборони
16 липня, 20:06

Політика

Польща вкладає майже $4 млрд на модернізацію F-16
Польща вкладає майже $4 млрд на модернізацію F-16
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО
Угорщина звинуватила Україну в ударі по нафтопроводу «Дружба»
Угорщина звинуватила Україну в ударі по нафтопроводу «Дружба»
Трамп не тиснутиме на Україну щодо миру з РФ – Венс
Трамп не тиснутиме на Україну щодо миру з РФ – Венс
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph
Трамп готовий запропонувати Путіну доступ до ресурсів Аляски в обмін на мир – The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
9997
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
9987
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
9734
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
7045
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua