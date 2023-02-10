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Кремль на річницю вторгнення покаже балет «Лебедине озеро»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль на річницю вторгнення покаже балет «Лебедине озеро»
У пресслужбі Кремля запевняють, що дата концерту – це просто збіг, і вистава планувалася давно
фото з відкритих джерел

Балет «Лебедине озеро» став символом розпаду СРСР

На річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські телеканали покажуть балет Петра Чайковського «Лебедине озеро». Про це повідомляється на сайті Кремлівського палацу.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, прессекретар Кремлівського палацу Костянтин Ярошевський стверджує, що дата концерту – це просто збіг, і вистава планувалася давно. Також він запевняє, що телетрансляція балету цього дня не запланована.

«Ні, таких планів немає. Розумію, на що ви натякаєте, але це взагалі ніяк не пов'язано», – сказав Ярошевський.

Зазначимо, балет «Лебедине озеро» став символом розпаду СРСР. 19 серпня 1991 року по телебаченню показували лише трансляцію спектаклю замість запланованих передач, поки в Москві тривав путч.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор виступить з посланням 21 лютого у «Гостиному дворі» в Москві. За словами представника Кремля, у зверненні президент наголосить «на поточній ситуації», зокрема в економіці та соціальній сфері. Має сказати й про війну РФ проти України.

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти. 

Теги: вистава диктатор Кирило Буданов прессекретар балет

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