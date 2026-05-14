Росія почала ховати атомні підводні човни від дронів

РФ почала захищати атомні субмарини сітками за 7400 км від України

Антидронові сітки помітили над носіями міжконтинентальних ракет на Камчатці

Росія почала встановлювати антидронові сітки над атомними підводними човнами навіть на Далекому Сході – за понад 7400 км від України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника Міністерства оборони Сергія Стерненка.

фото: ssternenko

На супутникових знімках морської бази «Рибачий» на півострові Камчатка зафіксовано антидронові сітки щонайменше над двома атомними субмаринами РФ.

Йдеться про підводні човни класу «Борей» та «Борей-А». Саме ця база є основним пунктом базування атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії. Звідти субмарини вирушають у тривалі бойові патрулювання в акваторії Тихого океану.

Кожен підводний човен класу «Борей» та «Борей-А» оснащений 16 міжконтинентальними балістичними ракетами РСМ-56 «Булава». Також на базі розміщені субмарини – носії крилатих ракет.

Поява антидронового захисту над стратегічними об’єктами РФ може свідчити про зростання побоювань російської сторони щодо можливих атак безпілотників навіть у віддалених регіонах країни.

Нагадаємо, останніми місяцями російські нафтопереробні заводи регулярно зазнають атак безпілотників, що призводить до масштабних перебоїв у роботі паливної галузі РФ.

5 травня повністю припинив переробку нафти завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області – другий за потужністю НПЗ Росії. Раніше через атаки та пожежі також зупиняли роботу Сизранський, Новокуйбишевський, Туапсинський, Нижньогородський та Саратовський нафтопереробні заводи.

За даними Reuters, на тлі серії ударів обсяги переробки нафти у РФ скоротилися до 4,69 млн барелів на добу. Це стало найнижчим показником для російської нафтової галузі з 2009 року.