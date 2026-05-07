Росія скасувала проведення акції «Безсмертний полк»

«Безсмертний полк» у Росії переходить в онлайн

У Росії цього року вкотре відмовилися від проведення традиційної масової ходи «Безсмертний полк». Акція відбудеться виключно в електронному форматі, що пов'язано з безпрецедентними заходами безпеки. Про це, як повідомляють російські медіа, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, інформує «Главком».

За словами Пєскова, очного формату акції в російських містах 9 травня не буде. Головною причиною такого рішення є побоювання провокацій та атак безпілотників у місцях великого скупчення людей.

Натомість громадянам пропонують:

розміщувати портрети родичів на вікнах автомобілів;

змінювати аватари у соціальних мережах;

транслювати фото ветеранів на телеекранах та онлайн-майданчиках.

Цікаво, що попри «небезпеку» всередині самої Росії, Кремль заохочує проведення очних акцій в інших державах.

«Очно він пройде в низці країн, де виявляють до нього інтерес», – додав Пєсков.

Зауважимо, це вже не перший рік, коли «Безсмертний полк» скасовують у фізичному форматі. Спочатку приводом була пандемія, а після початку повномасштабного вторгнення в Україну – страх перед дзеркальними заходами з боку української армії. Цьогорічне скасування відбувається на тлі масованих ударів по нафтопереробних заводах та стратегічних об'єктах у глибокому тилу РФ, а також відключення мобільного інтернету в Москві на час параду.

«Главком» писав, що офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.

До слова, глава держави наголосив, що агресор повністю проігнорував пропозицію «режиму тиші», зосередившись лише на безпеці власного параду в Москві