Латвія направила ноту протесту Білорусі



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Латвія рішуче засуджує застосування правоохоронними органами Білорусі фізичної сили проти мирних учасників протестних акцій

З 10 по 13 серпня правоохоронні органи Білорусі необґрунтовано затримали двох громадян Латвії, які зазнали фізичного і психологічного насильства - МЗС Латвії

Латвія направила ноту протесту Білорусі у зв'язку із затриманням двох громадян своєї країни під час протестів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Латвії.

«Згідно з наявною в розпорядженні МЗС інформації, з 10 по 13 серпня правоохоронні органи Білорусі необґрунтовано затримали двох громадян Латвії, вони зазнали фізичного і психологічного насильства», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Латвія вимагає від влади Білорусі провести повне розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності, а пізніше повідомити про результати розслідування.

«Міністерство рішуче засуджує застосування правоохоронними органами Білорусі фізичної сили проти мирних учасників протестних акцій і вимагає негайного звільнення затриманих демонстрантів», - йдеться в повідомленні.

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