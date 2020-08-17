  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Латвія направила ноту протесту Білорусі

    • Розсилка
    Латвія рішуче засуджує застосування правоохоронними органами Білорусі фізичної сили проти мирних учасників протестних акцій - Латвія направила ноту протесту Білорусі
    Латвія рішуче засуджує застосування правоохоронними органами Білорусі фізичної сили проти мирних учасників протестних акцій

    З 10 по 13 серпня правоохоронні органи Білорусі необґрунтовано затримали двох громадян Латвії, які зазнали фізичного і психологічного насильства - МЗС Латвії

    Латвія направила ноту протесту Білорусі у зв'язку із затриманням двох громадян своєї країни під час протестів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Латвії.

    «Згідно з наявною в розпорядженні МЗС інформації, з 10 по 13 серпня правоохоронні органи Білорусі необґрунтовано затримали двох громадян Латвії, вони зазнали фізичного і психологічного насильства», - йдеться в повідомленні.

    У зв'язку з цим Латвія вимагає від влади Білорусі провести повне розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності, а пізніше повідомити про результати розслідування.

    «Міністерство рішуче засуджує застосування правоохоронними органами Білорусі фізичної сили проти мирних учасників протестних акцій і вимагає негайного звільнення затриманих демонстрантів», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

    ЄС не визнав результати виборів в Білорусі і почав роботу над санкціями.

    Як повідомлялося, Україна відкликала свого посла з Білорусі.

    МЗС Білорусь ЄС Латвія протест розслідування Україна звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ