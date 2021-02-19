Лавров заявив, що Росія «стала чужинцем» в Євросоюзі

На питання про те, що заважає відносинам ЄС і Росії, Сергій Лавров заявив про «упередженість»

Росія готова до розриву відносин з ЄС, тому що «відносин вже не залишилося»

Євросоюз сприймає Росію як чужинця, і зв’язків між ЄС та РФ вже не залишилося.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю РБК.

За його словами, Росія готова до розриву відносин з ЄС, тому що «відносин вже не залишилося»:

«Як одного разу висловлювався колишній президент США Барак Обама – щоправда, про російську економіку – відносини розірвані на шматки».

На питання про те, що заважає відносинам ЄС і Росії, Лавров заявив про «упередженість».

«Коли Жозеп Боррель став Високим представником у травні 2019 року, він заявив: «Наш старий ворог, Росія, знову заявляє про себе і знову становить загрозу». Ми тоді перепитали через його протокольну службу. Нам сказали, що це фігура мови і що його не так зрозуміли. Але менталітет прорвався назовні», – заявив міністр.

Нагадаємо, Лавров 12 лютого заявив, що Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом, якщо з його боку будуть санкції, що створюють ризики для чутливих сфер економіки.

Наразі відомо, що ЄС працює над пропозиціями щодо санкцій проти Росії у зв'язку з рішенням російського суду щодо опозиціонера Олексія Навального.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррелль заявив цього місяця заявив, що наступні кроки ЄС можуть включати санкції, і що він «висуне конкретні пропозиції».

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

Нагадаємо, Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель нещодавно здійснив візит до Москви.

Дипломат розповів, що його візит до Москви був спробою перевірити настрій російської влади «з допомогою принципової дипломатії». І відповідна реакція не була позитивною.

«Агресивно організована пресконференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС», – сказав Боррель.