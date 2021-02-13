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    У світі

    Лідер республіканців у сенаті не підтримає імпічмент Трампа

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    Дональд Трамп продовжує наполягати, що перемогу в нього вкрали - Лідер республіканців у сенаті не підтримає імпічмент Трампа
    Дональд Трамп продовжує наполягати, що перемогу в нього вкрали
    Фото: AFP

    Мітч Макконнелл засуджує свого однопартійця, але голосувати проти нього не буде

    Про намір не підтримувати оголошення імпічменту колишньому президенту країни Дональду Трампу Лідер республіканської меншості в сенаті США Мітч Макконнелл оголосив колегам у суботу, що має намір, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на публікацію The Hill.

    Один із сенаторів-республіканців підтвердив журналістам, що Макконнелл ухвалив подібне рішення.

    Очікується, що в суботу сенатори відновлять розгляд питання про імпічмент, після чого, в ніч на неділю, можуть організувати голосування з цього питання.

    Раніше на цьому тижні сторони обвинувачення і захисту виклали свої позиції перед сенаторами. Тепер у членів сенату є можливість висловитися на засіданні про цю справу.

    У конгресі обвинуватили Трампа в тому, що він спровокував заворушення 6 січня в Вашингтоні: тоді група демонстрантів, які підтримують Трампа, увірвалася в Капітолій.

    Макконнелл довгий час вважався близьким союзником Трампа, однак після подій 6 січня жорстко його критикував. Досі Макконнелл попереджав, що не визначився з тим, як він буде голосувати з питання про імпічмент.

    Очікується, що на голосуванні демократи, які наполягають на імпічменті, не зможуть переманити на свій бік достатню кількість сенаторів-республіканців, і спроба покарати Трампа за штурм демонстрантами Капітолію не матиме успіху.

    У такому разі імпічмент, з одного боку, – символічне покарання, оскільки Трамп і так вже покинув Білий дім. Однак оголошення заднім числом імпічменту дозволило б супротивникам колишнього президента заборонити йому в майбутньому займати держпосади: в Демократичній партії побоюються, що Трамп залишиться в політиці і через чотири роки може спробувати повернутися на пост глави держави.

    Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

    Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

    Сьогодні сторона захисту завершила наведення доводів у справі про імпічмент 45-го президента США. Аргументи адвокатів зводилися до того, що Трамп 6 січня не підбурював натовп до бунту біля Капітолію США і що його вислови були просто неправильно потрактовані.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп партії імпічмент
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