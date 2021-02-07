Процес імпічменту Трампа можуть призупинити 12 лютого, – The New York Times

Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня

Американські законодавці можуть призупинити процедуру імпічменту щодо 45-го президента США Дональда Трампа увечері 12 лютого, якщо вона триватиме до цього часу. Про це йдеться в статті, опублікованій в суботу в виданні The New York Times.

Журналісти видання ознайомилися з листом, яке направив адвокат Трампа Девід Шон лідеру демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чаку Шумеру (від штату Нью-Йорк), лідеру республіканців у верхній палаті Мітч Макконнелл (від штату Кентуккі) і сенатору Патріку Ліхі (демократ від штату Вермонт), який буде головою на процесі імпічменту. Юрист попросив законодавців призупинити розгляд в п’ятницю ввечері до неділі через необхідність дотримуватися шабат.

«Ми з повагою ставимося до запиту і, звичайно, задовольнимо його», – відповів представник Шумеру Джастін Гудмен. «Консультації із зацікавленими особами про структуру процесу тривають», – додав він. Як констатує видання, поки не пояснюється, як саме буде враховане прохання Шона. Це може означати, що в розгляді зроблять паузу.

Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.