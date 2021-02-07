Лікар прокоментував здоров’я Байдена після травми ноги

Джо Байден отримав травму ноги, граючись з собакою

Лікар президента США Кевін О’Коннор повідомив, що глава Білого дому Джо Байден повністю здоровий після травми ноги, яку він отримав, граючись з собакою.

Про це повідомляє CNN.

«Президенту будуть регулярно робити рентгенівський знімок у клініці ортопедії, де він проходив початкове обстеження. Як ми і пояснювали, розтяг іноді може бути більш значною травмою, ніж переломи кісток, який супроводжує його. Знімок необхідний, щоб переконатися, що президент досяг хорошої стабільності зв'язок», – заявив О'Коннор.

Як відомо, у Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги 30 листопада 2020 року, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

З родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяла з притулку.

Так, новий президент Джо Байден відновив багатолітню традицію мати у Білому домі домашнього улюбленця, яка зникла за правління Трампа, який був першим президентом більш ніж за 100 років, у якого не було домашніх тварин.