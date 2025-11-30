Розвідники вдарили по кадировцях під Бердянськом: деталі операції
Через підрив автівок кадировців РФ зазнала втрат
Українські розвідники провели операцію з підриву окупантів на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області. Як інформує «Главком», про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
Українські партизани з’ясували, що кадировці організували схему із краденим пальним і продавали солярку в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.
Як зазначає ГУР, місце «торгівлі» замінували, а 29 листопада, у момент концентрації окупантів-корупціонерів, там здійснили два підриви.
«Внаслідок першого вибуху московити запанікували – хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап – тоді здетонувало вдруге», – повідомили у ГУР.
За даними розвідників, унаслідок підривів уражено два автомобілі, на яких пересувались окупанти з підрозділу «Ахмат». Кількість втрат серед особового складу окупантів уточнюється.
Цю операцію ГУР проводило разом із рухом опору.
Нагадаємо, у 2022 році на окупованій території Запорізької області діяла група українських партизанів «Пугачі». Її створив… 16-річний підліток.
Раніше біля столиці РФ невідомі здійснили підпал релейних шаф. Також у Ленінградській області партизани здійснили підрив на залізниці. Внаслідок чого з рейок зійшов поїзд із військовим вантажем.
До слова, у ніч проти 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок чого було пошкоджено залізничний шлях.
