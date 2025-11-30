Головна Країна Події в Україні
Розвідники вдарили по кадировцях під Бердянськом: деталі операції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кадировці організували схему із краденим пальним і продавали солярку в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом
фото: скріншот із відео

Через підрив автівок кадировців РФ зазнала втрат

Українські розвідники провели операцію з підриву окупантів на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області. Як інформує «Главком», про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Українські партизани з’ясували, що кадировці організували схему із краденим пальним і продавали солярку в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.

Як зазначає ГУР, місце «торгівлі» замінували, а 29 листопада, у момент концентрації окупантів-корупціонерів, там здійснили два підриви.

«Внаслідок першого вибуху московити запанікували – хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап – тоді здетонувало вдруге», – повідомили у ГУР.

За даними розвідників, унаслідок підривів уражено два автомобілі, на яких пересувались окупанти з підрозділу «Ахмат». Кількість втрат серед особового складу окупантів уточнюється.

Цю операцію ГУР проводило разом із рухом опору.

Нагадаємо, у 2022 році на окупованій території Запорізької області діяла група українських партизанів «Пугачі». Її створив… 16-річний підліток.

Раніше біля столиці РФ невідомі здійснили підпал релейних шаф. Також у Ленінградській області партизани здійснили підрив на залізниці. Внаслідок чого з рейок зійшов поїзд із військовим вантажем.

До слова, у ніч проти 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок чого було пошкоджено залізничний шлях.

вибух окупанти Запорізька область партизани

