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Антон Швець Блогер

Китай обирає долар, а не рублі. Чому так сталося

glavcom.ua
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Навіть китайські партнери не хочуть брати російські рублі
фото: Depositphotos

Після того, як Путін злітав у Китай, там з’явилися спеціально уповноважені банки

Буквально місяць тому голова ВТБ Костін розповідав про те, що вони хочуть розширити свій штат. Ну бо забагато клієнтів. ВТБ був єдиним російським банком, що мав фінансову ліцензію на проведення банківських операцій у Китаї.

А потім американці прийшли зі своїми санкціями. Ну і Росія, звісно ж, почала шукати шляхи їх обходження. А що робити, коли роботу великих банків блокують? Працювати через маленькі.

Reuters пишуть, що після того, як Путін злітав у Китай, там з’явилися спеціально уповноважені банки. Вони дозволяють росіянам відкривати NRA у китайських банках. NRA – рахунки нерезидентів. Тобто тепер росіяни або відкривають NRA, або створюють дочку, щоб відкрити рахунок всередині Китаю.

Поки що це дійсно працює, бо ці маленькі банки майже не мають ніяких зв’язків і дістати їх санкціями доволі складно. Поки що. Але в американському Мінфіні вже помітили, що через нові санкції США РФ намагається шукати обхідні шляхи.

З приємного: у ЦБ РФ кажуть, що такі проблеми з платежами заважають експортним доходам, порушують ланцюги поставок і підвищують ціни на імпорт. Тому росіяни й імпортують все менше, але прикриваються своїм великим імпортозамєщєнієм, звісно.

От Китай начебто і не хоче втрачати торговельні зв’язки з Росією, бо партнер все ж надійний, але торгувати з кожною санкцією стає все складніше. І коли китайці мають обирати між російським ринком і світовим, привабливішим все ж виглядає світовий.

Якою б прибутковою не була торгівля з Росією, загроза втратити доступ до долара стає поперек горла китайцям.

Ну ланцюжок з банками, думаю, всім зрозумілий. Чим менше платежів проходить, тим менший товарообіг.

Пам’ятаєте ось цю гру в крота на автоматах? Приблизно таке саме відбувається з російськими банками. Вони зараз намагаються вилізти з усіх дір, а по них б’ють. А ми тільки за, щоб кувалда фігачила по них частіше.

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Джерело
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Теги: росія санкції Китай путін імпорт рублі

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