Літак прем'єра Іспанії повернувся в Мадрид через розгерметизацію кабіни



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«Це був великий переляк, але все добре», – заявили у партії Педро Санчеса

Приватний літак Санчеса вилетів з Мадрида, однак невдовзі був змушений приземлитися з міркувань безпеки

Очільник уряду Іспанії Педро Санчес був змушений скасувати свій візит до Мурсії через раптову несправність літака.

Про це повідомляє La opinion de Murcia.

«Генеральний секретар та голова діючого уряду Педро Санчес були змушені скасувати свій робочий візит до Лос-Алькасареса (Мурсія) через технічні проблеми з літаком, на борту якого вони мали вилетіти з Мадрида», - йдеться у повідомленні.

Приватний літак Санчеса вилетів з Мадрида, однак невдовзі був змушений приземлитися з міркувань безпеки на летовищі Торрехон де Ардос, неподалік столиці Іспанії, через розгерметизацію кабіни.

«Це був великий переляк, але все добре», – сказав у коментарі журналістам генеральний секретар Соціалістичної партії, лідером якої є Санчес, Дієго Конеса.

Він також запевнив, що Педро Санчес неодмінно завітає до громади Лос-Алька.

До слова, у компанії Boeing зізналися, що їхні літаки мають тріщини у корпусі.