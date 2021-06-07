Літак віце-президента США екстрено повернувся на військову базу
Причиною посадки стала технічна несправність літака
За слова представниці Харріс, причиною посадки стала технічна несправність літака.
«Це технічне питання. Немає жодних серйозних проблем з безпекою», – запевнила Сандерс.
Вона додала, що віце-президент продовжить свою подорож на іншому літаку.
На 7 і 8 червня у Камали Харріс заплановані візити в Мексику і Гватемалу. У рамках своєї першої закордонної поїздки на посаді віце-президента вона має намір обговорити проблему масової еміграції в США через американо-мексиканський кордон.
Тим часом, після триденної заборони на польоти, французька авіакомпанія Air France вілновила рейси до Москви. Про це з посиланням на джерело в службах паризького аеропорту Руассі – Шарль де Голль. Як зазначається у повідомленні, «літак авіакомпанії Air France вилетів». Останні кілька днів пасажирів французької авіакомпанії перевозила російська авіакомпанія «Аерофлот».
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