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Росія готує нову провокацію, яка стосується військовополонених – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росія готує нову провокацію, яка стосується військовополонених – розвідка
Розвідці стало відомо про підготовку провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
фото з відкритих джерел

Кремль має намір дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру серед українців

Росія готує провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

«Стало відомо про підготовку провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в межах якої будуть розповсюджені сфальшовані документи. Це папери з емблемами Координаційного штабу чи «шапкою», де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів. Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики.

«Мета таких підробок – дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру. Ворог не припиняє спроб маніпулювати родинами полонених, зниклих безвісти, цивільних поневолених. Для цього не гребує використовувати брехню та підміну. Закликаємо бути уважними та пильними, не поширювати у своїх соцмережах дезінформацію та не довіряти  неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу», – наголосили в розвідці.

Про будь-яку спробу вимагати гроші за «послуги», пов'язані з поневоленими українцями, у ГУР просять негайно повідомляти правоохоронні структури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль руками Медведчука влаштував чергову антиукраїнську провокацію. Зокрема, екснардеп та очільник забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук з'явився в інформаційному просторі з несподіваною заявою. Він подав заяву до Федеральної прокуратури Бельгії проти українського президента Володимира Зеленського, аби підірвати його авторитет перед Заходом та вчергове допомогти Кремлю реалізовувати інформаційно-психологічну операцію. 

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Теги: провокація документи послуги розвідка полон військові

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