Федоров анонсував плани «Дії» на майбутнє

Більше 40 сервісів та 130 послуг з’явилося у «Дії» за 5 років

У «Дії» з’явиться ШІ-помічник, до якого можна буде звернутися, якщо виникнуть проблеми

Застосунку й порталу «Дія» виповнюється 5 років. Більше 40 сервісів та 130 послуг з’явилося там за цей час. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про плани «Дії» на майбутнє.

Один із найцікавіших пунктів з плану – це інтеграція ШІ. За словами Федорова, у «Дії» з’явиться ШІ-помічник, до якого можна буде звернутися, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою.

Інші плани:

«Дія» розширить можливості перереєстрації авто, додасть можливість змінити техпаспорт, зареєструвати авто після розмитнення тощо.

З’явиться еКонсул: у застосунку українці за кордоном зможуть замовити закордонний паспорт чи ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків і забрати за місцем перебування.

еНотаріат: зʼявиться електронна система, яка інтегрує всі нотаріальні процеси.

Планують запровадити комплексну послугу переоформлення документів при зміні прізвища.

Цифровізуються послуги, які пов’язані зі смертю. На першому етапі – отримання свідоцтва про смерть, держреєстрація смерті, передача даних у реєстри та оформлення допомоги на поховання.

Нагадаємо, електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у «Дію». Зазначається, що уряд підтримав оновлення, яке дозволить відправляти сповіщення з електронної системи охорони здоровʼя надходитимуть у «Дію». Над сервісом працюють Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я.

Також у застосунку «Дія» тепер доступна нова послуга – за наявності проблем зі зв'язком та мобільним інтернетом можна відправити заявку Національній комісії, що здійснює регулювання зв’язку, яка спільно з операторами працюватиме над їх вирішенням.

Як повідомлялося, українці встановили рекорд із шерингу цифрових копій документів через «Дію». У грудні 2024 року українці скористалися сервісом понад 1,8 млн разів – це абсолютний рекорд.