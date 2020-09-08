Литва хоче полегшити в'їзд білорусів до країни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шестимісячний термін дії візи встановлений з урахуванням подальших соціальних наслідків, адже людям потрібно знайти якийсь джерело для проживання в країні - МЗС

Литовський уряд готує спеціальні шестимісячні візи

Литви має намір полегшити умови в'їзду в країну для білорусів. Про це повідомила директор Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзинскайте, передає Delfi.

Зазначається, що наразі уряд узгоджує документ, згідно з яким планується видача спеціальних віз, строком на шість місяців, які буде видавати посольство Литви в Білорусі.

«Конкретні моменти зараз узгоджують МВС і МЗС. Протягом декількох днів все повинно прояснитися. Це було б спрощення порядку, оскільки застосовувалися б мінімальні вимоги, але це допомогло б дозволити білорусам, які хочуть виїхати до Литви, але не хочуть просити політичного притулку, отримати документ в найкоротші терміни», – заявила Гидзинскайте.

Вона також пояснила, що шестимісячний термін дії візи встановлений з урахуванням подальших соціальних наслідків, адже людям потрібно знайти якийсь джерело для проживання в країні.

«Реально протягом шести місяців вони повинні знайти інший спосіб легально залишитися в Литві, тобто звернутися за національною візою або посвідкою на проживання», – зазначила Гудзинскайте.

До слова, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Також Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.