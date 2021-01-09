Литва звинуватила двох своїх громадян у шпигунстві на РФ

Обидва підозрюваних були заарештовані на початку березня минулого року

Шпигуни можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення на термін від трьох до 15 років

Прокуратура Литви повідомила про передачу до суду кримінальної справи відносно двох громадян країни, які звинувачуються в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє BNS.

Як зазначається, обвинувачені не знайомі один з одним і їх дії розрізняються, але дані досудового розслідування дозволяють припустити, що вони були залучені до злочинів проти литовської держави однією людиною – співробітником Прикордонного управління ФСБ РФ по Калінінградській області.

Так, слідчі встановили, що він представився обвинуваченим під вигаданим ім'ям, прекрасно говорить по-литовськи.

Як зазначає видання, навесні 2020 року повідомлялося про затримання члена Клайпедської міської ради Елли Андрєєвої. Її адвокат Наталія Фоченкова згодом сказала BNS, що політику було присвоєно статус спеціального свідка.

Представник Клайпедського окружного суду Довілі Сауленене інформувала, що ця справа надійшла до суду, обвинувачення в ній пред'явлені громадському діячеві, генеральному директору Балтійської молодіжної асоціації Juvenis Алексеюсу Грейчюсу і Міндаугасу Тунікайтісу.

Тунікайтіс проживає на кордоні з Калінінградською областю РФ, в 2015 році з політичною партією «Список Литви» балотувався до ради самоврядування. Грейчюс в 2015 році балотувався з Союзом росіян Литви до міськради Клайпеди, в цьому списку була і Андрєєва.

За даними слідства, обвинувачені повинні були фотографувати певні об'єкти, збирати інформацію про певних осіб, брати участь в певних заходах, купувати і передавати визначені публікації, публічно публікувати певну інформацію і виконувати інші завдання.

Вони отримували грошову винагороду за передані дані у вигляді «підтримки на оздоровлення» або «компенсації» за візові збори.

Обидва підозрюваних були заарештовані на початку березня минулого року. Наразі вони знаходяться під вартою до суду. Вони можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення на термін від трьох до 15 років за шпигунство.

Раніше Нідерланди вислали двох російських дипломатів через підозру у шпигунстві.

До слова, прокуратура Данії висунула звинувачення у шпигунстві росіянину, який живе у цій країні.

19 листопада 2020 року колишній офіцер спецназу США зізнався в роботі на російську розвідку.

Також у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.