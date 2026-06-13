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Один із пунктів пропуску в Україну призупинив роботу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Один із пунктів пропуску в Україну призупинив роботу
Молдовська митниця радить подорожувальникам обирати найближчий контрольно-пропускний пункт «Тудора» для швидкого перетину державного кордону
фото: Митна служба Молдови

Відновлення стандартного режиму пропуску очікується одразу після усунення технічних несправностей на українському боці

Пункт пропуску «Паланка – Маяки – Удобне», що на кордоні України та Молдови, тимчасово призупинив свою роботу з технічних причин. Проблеми виникли в інформаційній системі Державної прикордонної служби України. Про це інформує «Главком» із посиланням на Митну службу Молдови.

Молдовська митниця наголосила, що її співробітники працюють на максимальній потужності для управління наявним потоком мандрівників. Фахівці намагаються всіляко зменшити дискомфорт для громадян, який виник через цю непередбачувану технічну ситуацію.

Для уникнення довгих черг та багатогодинного очікування митники радять учасникам транскордонного руху завчасно планувати свої маршрути. Усім подорожувальникам наполегливо рекомендується обирати найближчий контрольно-пропускний пункт «Тудора» для швидкого перетину державного кордону.

Митна служба Молдови подякувала громадянам за розуміння і пообіцяла оперативно інформувати про будь-які зміни в роботі системи. Відновлення стандартного режиму пропуску очікується одразу після усунення технічних несправностей на українському боці.

Нагадаємо, автобусне сполучення через пункт пропуску «Шегині – Медика» працюватиме без обмежень упродовж літнього сезону, попри заплановані ремонтні роботи на польському боці. Раніше польська сторона інформувала про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через проведення ремонтних робіт. Йшлося про один із найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між Україною та Польщею. Втім, після переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Польщі за сприяння Посольства України в Польщі сторони досягли домовленості про збереження автобусного руху.

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Теги: митниця Молдова кордон

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