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Командувач Бундесверу: РФ може розмістити ядерну зброю на орбіті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Командувач Бундесверу: РФ може розмістити ядерну зброю на орбіті
Як пояснив Міхаель Траут, ядерний вибух у космосі не був би схожий на традиційний удар по Землі, однак його наслідки можуть бути критичними для сучасних держав
фото: vitalykuzmin.net

Ядерний вибух у космосі може вивести з ладу до третини супутників на низькій навколоземній орбіті

Росія може розробляти технології для розміщення ядерної боєголовки на орбіті. Потенційно це становить серйозну загрозу для супутникових систем і глобальної інфраструктури. Про це, як інформує «Главком», заявив командувач Космічного командування Бундесверу генерал-майор Міхаель Траут в інтерв’ю Politico.

«На найвищому рівні ескалації існує підозра, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті», – сказав Траут, додавши, що такий сценарій не можна виключати.

Він пояснив, що ядерний вибух у космосі не був би схожий на традиційний удар по Землі, однак його наслідки можуть бути критичними для сучасних держав, які залежать від супутникових технологій у сфері зв’язку, навігації, банківських операцій, транспорту та військового управління.

Траут навів у приклад американське випробування Starfish Prime 1962 року, зазначивши, що у разі подібного сценарію сьогодні до третини супутників на низькій навколоземній орбіті можуть вийти з ладу протягом тижнів і місяців. Крім того, є ризик каскадних зіткнень уламків у космосі, що може призвести до так званого ефекту Кесслера, коли окремі орбітальні висоти стануть непридатними для використання на десятиліття.

Протягом останніх років, за словами командувача Бундесверу, загрози в космосі суттєво зросли. Зокрема, фіксуються випадки глушіння GPS, лазерного впливу та інших форм втручання в роботу супутникових систем. Такі дії вже впливають на цивільну авіацію та морську навігацію.

Як наголосив Траут, на тлі зростання зазначених загроз Німеччина розширює свою космічну оборонну стратегію. У новій концепції безпеки космос розглядається як ключовий елемент оборонної політики, що передбачає не лише захист власних супутників, а й обмеження можливостей противника використовувати космічну інфраструктуру. Майбутня стратегія Бундесверу передбачатиме як оборонні, так і «некінетичні» засоби впливу – зокрема глушники, лазерні системи, інспекційні супутники та інші технології.

Нагадаємо, дев’ять держав, які володіють ядерною зброєю, продовжили модернізацію та розширення своїх арсеналів упродовж 2025 року, свідчить щорічна доповідь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

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Теги: росія Німеччина ядерна зброя космос

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