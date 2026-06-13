Шведські винищувачі двічі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Для ідентифікації російських літаків у повітря були підняті дві пари шведських винищувачів JAS 39 Gripen

Російські бойові літаки наблизилися до повітряного простору Швеції

Повітряні сили Швеції 13 червня двічі на двох парах винищувачів JAS 39 Gripen перехоплювали російські бомбардувальники Су-24 та Су-34 над Балтійським морем. Про це інформує «Главком» із посиланням на Збройні сили Швеції.

За словами шведських військових, російські бомбардувальники не порушили повітряний простір їхньої країни. У повітря також були підняті й бойові літаки союзників Швеції.

«Поведінка Росії є серйозною і свідчить про повторювану тенденцію, яка загрожує як нашій територіальній цілісності, так і безпеці. Шведські та союзні бойові літаки діяли швидко, рішуче та чітко, перехопивши російські літаки», – заявила керівниця Об’єднаного оперативного командування Збройних сил Швеції Ева Скоог Хаслум.

У Збройних силах Швеції наголосили, що через зростання активності російської авіації поблизу кордонів країн Альянсу було посилено військову присутність та скориговано рівень бойової готовності.

Нагадаємо, раніше німецький пілот, який несе службу на базі НАТО в польському Мальборку, розповів про регулярні перехоплення російських літаків поблизу східних кордонів Альянсу. За його словами, бойові екіпажі мають лише кілька хвилин на підготовку до вильоту після сигналу тривоги. Як зазначає Bild, на східному фланзі НАТО щомісяця відбувається близько 40 таких місій через активність російської військової авіації.