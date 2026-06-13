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У Будапешті скасовано виступ російського музиканта

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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У Будапешті скасовано виступ російського музиканта
Виступ Вадима Рєпіна у Будапешті, який мав стати ключовим на відкритті сезону, скасовано
фото з російських джерел

Замість росіянина Вадима Рєпіна в театрі на острові Маргіт виступить угорський скрипаль

Посольство України в Угорщині домоглося скасування виступу російського скрипаля Вадима Рєпіна в рамках відкриття концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Виступ Вадима Рєпіна у Будапешті, який мав стати ключовим на відкритті сезону, скасовано – замість нього в концерті взяв участь угорський скрипаль.

Театр на острові Маргіт (Margitszigeti Színház), де й відбувається відкриття концертного сезону  – один із найпрестижніших літніх театральних майданчиків Угорщини та Центрально-Східної Європи. Розташований у самому серці Будапешта на острові Маргіт, він щоліта приймає понад 70 культурних подій у межах літнього фестивалю, представляючи оперу, балет, мюзикли, класичну та сучасну музику за участю провідних угорських і міжнародних митців.

«Російська культура – культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках. Українська дипломатія й надалі послідовно працюватиме над ізоляцією представників російського культурного простору у світовій культурній індустрії», – йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, виступ російської балерини Світлани Захарової на гала-концерті «Les Etoiles», який має відбутися у Римі 20-21 березня 2026 року, скасували. Справа у тому, що новина про її участь викликала значний суспільний резонанс та протести української громади в Італії.

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Теги: Угорщина МЗС культура посольство Будапешт музикант

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